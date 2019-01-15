驚！新店、林口「綠水龍」出沒！食量驚人具攻擊性

綠水龍。（向高世老師攝，新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

小時候長得很可愛，許多民眾當寵物，然長大後，發現體型太大、食量驚人、具有攻擊性或因長像醜陋而遭棄養，目前農業局「獵龍行動」已控制族群在新北市新店安坑及林口紅水仙溪附近，並無向外擴散的情況。

新北市農業局表示，亞洲水龍（Asian water dragon）又稱綠水龍，是舊大陸鬣蜥科中體型較大的種類，是一種爬樹能力相當強的半水棲蜥蜴，雄蜥最大可達92公分，雌蜥可達61公分，原產於越南、柬埔寨、泰國以及中國大陸，以肉食性為主，主要食物為昆蟲，但對比他小的動物則有捕食的行為。

綠水龍在夜間活動，行動迅速，捕捉不易，農業局於2013年起委託向高世老師團隊進行清除的工作，團隊於新店安坑和林口紅水仙溪持續清除，在其主要繁殖期及產卵期(5月及6月)之前，能有效遏阻其繁衍的機會，以達到事半功倍的效果。

向高世表示，目前林口紅水仙溪部分溪段數據顯示，綠水龍已受到控制，尚未發現族群外擴情形，新店安坑地區仍發現有零星個體，團隊有信心完成清除野外綠水龍工作。

農業局表示，外來入侵物種的發生，就是飼主飼養觀念及不負責任的心態造成，農業局呼籲勿再棄養綠水龍，仍會持續監測和移除工作，避免造成生態危機，如果民眾於溪流附近發現綠水龍的蹤跡，請立即通報農業局（電話:02-29603456轉3122李先生）。

(中時電子報)

綠水龍。（向高世老師攝，新北市漁業處提供）

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