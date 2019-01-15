免飛荷蘭！台北這個「圓環」就有超美鬱金香花道圍古城

2019年01月15日 16:28 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

時序入冬，別以為沒有花可賞！想到鬱金香，很多人會聯想到的是歐洲荷蘭，然事實上，在台北街頭就有免費的鬱金香可欣賞！台北景福門，紅色樑柱撐起綠色的琉璃瓦，燕尾高翹的屋脊直指藍色天空，四周花台盛開的鬱金香包圍著百年古城。台北市政府公園處在景福門旁花台種植了7千多株鬱金香，分別有粉色、紫色、紅花白邊和紅花黃邊四種顏色鬱金香，爭奇鬥艷美不勝收。

公園處表示，鬱金香是土耳其的國花，相傳是在鄂圖曼土耳其帝國時候傳入歐洲。相傳在古老的荷蘭有一個淒美的愛情故事，有一位美麗的少女同時被三位勇士追求，這三位勇士們分別拿出他最珍貴的寶物來做為求婚的禮物，包括王冠、寶劍、黃金。這位善良的少女對這三位勇士都很喜歡，不想傷害他們任何一個，於是向花神祈求解決之道，於是花神就把她變成鬱金香，花朵像王冠，葉片像寶劍，球根則是黃金。

情人節示愛除了玫瑰之外，鬱金香也是很好的選擇。鬱金香是多年生的球根植物，花期從冬天到春天的段時間，通常在8月到11月將種球由國外進到台灣，經30-60天4度C冷藏打破休眠促進開花。鬱金香對土壤要求不多，只要排水好的土壤均可種植，也可以用水耕栽培。剛種植時可放在陰暗處，待葉芽突出土面後再放置陽光充足之處，以防徒長。

由於鬱金香需有低夜溫極大的日夜溫差才有辦法蓄積養分及促進花芽分化，所以台灣較少種植。另鬱金香花期不長，有空歡迎大家來繞一下景福門圓環，欣賞這難得一見，美麗的花卉盛宴。

(中時電子報)