失智婦隨家人爬山失蹤2天3夜 全身赤裸被尋獲

走失3天2夜的湯姓婦人15日上午在田中長青步道附近的河床被尋獲。（鐘武達翻攝）

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迷蹤3天2夜的湯婦15日被兩名熱心女山友發現，終於可以回家團圓了。（鐘武達翻攝）

彰化縣1名63歲湯姓失智婦人日前與家人到田中鎮鼓山寺爬山後突然走失，田中警方調閱路口監視器並動員搜山無所獲，直到15日上午，有女山友在田中長青步道附近河床發現全身赤裸的湯婦，經緊急報警送醫所幸只有輕微擦傷的傷口，另雖有失溫脫水現象，但已無大礙，自責的家人才鬆了一口氣。

田中警分局指出，湯婦13日上午與家人到田中鎮中南路鼓山寺一帶爬山運動，回程時走在前頭的她卻突然「脫隊」失蹤，家屬遍尋不著隔天報警並上網請託網友幫忙找人。同為警察的湯婦先生說，「太太走失了，自己都差點不想活」。

為了尋找迷蹤的湯婦，田中警方調閱相關路口監視器，發現14日上午8時21分婦人曾出現在中南路、8時58分許出現在員集路與復興路口，接著就失去蹤影，當時她的穿著還很完敕。擔心湯婦走入山區，於是警、消與在地民眾再度聯手地毯式搜尋，不過，還是無所獲。

「有人沒有穿衣服在河床上走！」，15日上午8時40分許，警方接獲2名女登山客的電話報案說，田中長青步道1處河床發現全身赤裸的婦人，語無倫次，似乎想往深山走去。警方立即會同消防隊趕到確認是失蹤的湯婦。當時，湯婦已2日未進食、腳部有擦傷流血與蚊蟲叮咬痕跡，消防隊隨即將她送醫。

湯婦的先生說，妻子有失智症，但以前沒有走失過，她失蹤後，家人有去當地保安宮祈求趕快找到人，廟方說今天會找到，所以今天找到人後也立即去還願、感謝神明。消防人員表示，人在失溫前身體會發熱，湯婦可能是因失智失去判斷力，才會把衣服脫掉導致赤裸。

(中時 )

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