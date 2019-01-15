NBA》贏球還擋門堵人 豪哥前隊友遭嘲諷快退休之人

國王替補球員貝格利(右)攻下13分、11籃板，幫助球隊擊敗拓荒者。(美聯社)

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中時電子報

國王今天在主場115比107擊敗拓荒者，林書豪前隊友、國王先發後衛尚波特賽後不爽對方中鋒紐基奇，跑到球員休息室擋門堵人，紐基奇不甘示弱地反擊，嘲諷尚波特是快退休之人，絲毫不以為意。

國王靠著第二節的30比17攻勢逆轉戰局，最終以8分之差拿下3連勝。然而衝突發生在第三節，紐基奇在幫隊友做擋切的時候撞到了尚波特的頭部，尚波特從地上爬起來之後向前理論，雙方起了口角，隨後還抱怨裁判執法尺度而被吹了技術犯規。

尚波特賽後直接跑到拓荒者的球員休息室門口，打算找紐基奇的麻煩，但被球場保安人員阻擋下來。尚波特受訪時表示，「我沒有惡意，也不會有不善舉動，這是兩個男人之間的事情，我們需要好好溝通一下。」

雖然尚波特表面話說得很漂亮，但大家都知道他是去找紐基奇的麻煩。因此，紐基奇譏諷，「我不會怕他的，因為他是一位快退休的球員，我絲毫不擔心。」

尚波特此役先發上場24分鐘，9投僅中2，留下6分、3藍的紀錄；紐基奇則是7投中3，6分、11籃板、5助攻。

(中時電子報)

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