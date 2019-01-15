鼓勵農友共同防治荔枝椿象 中市補助每公頃最高2000元資材

2019年01月15日 16:44 中時 陳世宗

農政單位及防治專家等，進行荔枝椿象綜合防治，避免造成果樹蟲蟲危機！（陳世宗翻攝）

「蟲蟲危機、後患無窮！」荔枝椿象吸食荔枝、龍眼等經濟作物，導致落花、落果及嫩枝枯萎影響果農收成！農業局邀集試驗改良場所專家研議防治規畫，兼顧化學、物理及生物防治等法外；今年再提高防治資材補助，每公頃最高補助2000元，鼓勵農友參與共同防治降低農民損失。

農業局表示，近日台中區農改場已在荔枝、龍眼樹茂密的葉背發現越冬荔枝椿象蠢蠢欲動，並發出預警；市府農業局火速召開「108年度台中市農業產區農作物荔枝椿象綜合防治計畫研商會議」，邀集試驗改良場所專家及各區農會商討今年度防治規畫。

農業局長蔡精強說，考量荔枝、龍眼花期為荔枝椿象危害高峰期，慣行農園此時無法進行化學防治，為有機、友善農園區防治需求，龍眼花期3月4日至4月29日辦理物理防治-卵片收購計畫，以每卵片2元的標準收購，呼籲田間操作時須注意人身安全，避免遭荔枝椿象臭液灼傷。

蔡精強指出，生物防治方面，霧峰區公所及豐原區農會平腹小蜂飼育中心，推動飼育技術改良，並擴充人員及設備，後續待荔枝椿象產卵高峰期於鄰近集團產區和外銷供果園附近釋放，避免受藥劑危害、提升防治效益。

農業局呼籲，外銷供果農戶應選用國內核准登記用藥且注意進口國殘留標準規範，遵守安全採收期，勿用或避免於近採收期使用進口國標準較嚴格的藥劑；外銷用藥基準可逕洽農委會動植物防疫檢疫局或農業藥物毒物試驗所農民服務專線：0800-022228。

(中時 )