加拿大總理指陸隨意死刑判決 陸外交部：加拿大缺乏法治精神

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旺報
呂佳蓉

針對加拿大總理杜魯道稱大陸隨意作出死刑判決，大陸外交部發言人華春瑩今日表示，此話差矣，並稱不知道加國有關人士講這個話之前，有沒有認真地讀一讀遼寧省大連市中級人民法院就此案發佈的相關資訊，有沒有認真地學一學大陸的有關法律。

華春瑩說，大連市中級人民法院發佈的相關資訊十分具體和詳盡，被告人謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，夥同他人走私冰毒222.035千克，行為構成走私毒品罪。公訴機關指控的犯罪事實清楚，證據確實充分。

華春瑩指出，毒品犯罪是世界公認的嚴重罪行，社會危害極大，各國都予以嚴厲打擊。中國同樣對毒品犯罪嚴懲不貸。法律面前一律平等，這就是真正的法治精神。加拿大有關人士的言論缺乏最起碼的法治精神，陸方對此表示強烈不滿，並敦促加拿大尊重法治，尊重大陸的司法主權，糾正錯誤，停止發表不負責任的言論。

據陸媒報導，大連市中級人民法院回應謝倫伯格走私毒品案重審一審情況，表示此案件辦理過程嚴格依照《刑事訴訟法》的有關規定履行了相關法律程式，不存在任何程式違法之處。

14日，遼寧省大連市中級人民法院對加拿大籍被告人羅伯特·勞埃德·謝倫伯格（ROBERTLLOYDSCHELLENBERG，以下簡稱謝倫伯格）走私毒品案依法進行一審公開開庭審理並當庭宣判，以走私毒品罪判處被告人謝倫伯格死刑，並處沒收個人全部財產。

案件審理期間，人民法院依法保障了被告人在訴訟過程中的辯護、翻譯等各項權利。開庭前，人民法院依照相關規定通知了加拿大駐華使館，該館官員到庭旁聽。審判長在宣告判決時，當庭告知被告人如不服本判決，有權在接到判決書第二日起十日內向遼寧省高級人民法院提出上訴。

(旺報 )

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