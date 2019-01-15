有人施壓！外媒爆陸判死加國人2大疑點

2019年01月15日 16:37 中時電子報 吳映璠

加拿大男子謝倫伯格（Robert Lloyd Schellenberg）因捲入跨國販毒案件，14日遭中國大陸遼寧省大連市中級人民法院判處死刑。不過案件審理過程疑點重重，一是全案改判、加重罪刑的速度太快，外媒爆背後有上級施壓，第二是二度開庭時罕見邀請國際媒體旁聽，似乎有意提高本案的國際關注度。

加拿大男子謝倫伯格捲入跨國販毒案件，14日遭中國大陸法院判處死刑，不過專家認為案件審理過程疑點重重。

加國男子謝倫伯格14日出庭受審畫面。（圖／路透社、大連市中級人民法院）

36歲加國男子謝倫伯格2014年涉嫌與國際販毒集團同夥，協助從大連分裝、運送約222公斤冰毒到澳洲，事跡敗露後又打算逃亡泰國，中途被逮。

綜合外媒報導，謝倫伯格先是歷經15個月拘禁後才迎接首次開庭，之後又經過32個月、於2018年11月法院才判他有罪，總共耗時將近4年才判處謝倫伯格15年有期徒刑。之後謝倫伯格與律師持續上訴，不過這回法庭16天後就安排重新審判，並迅速作出死刑判決。

針對法庭突然加速審判過程，BBC中文網引述自熟悉案件的人士指出：背後有人施壓。該名人士透露，一審判決就有問題了，一審時律師也是為謝倫伯格無罪辯護，不過大連中級法院遲遲沒有判決下來，直到請示最高人民法院，最高法院下了批函說要判15年，因此才有15年刑期判刑，該名人士認為，等了四年才有判刑，「表示這個案子證據確實有問題。」

去年12月底，檢察官認為原一審判決過輕，遼寧省高級人民法院因此裁決此案發回原審法院重判，熟悉人士稱，二審法院原則上不會開庭，書面審、維持原判就結束了，不過恰好孟晚舟案出現，「一下子形勢急轉之下，突然間就說二審要開庭。」他還透露司法部、北京市司法局、西城區司法局都對律師施壓，說「這個案子特別重視，你們要開好。」

喬治華盛頓大學法學院教授郭丹青（Donald C. Clarke）也表示，此案從被捕、審判到裁決之間存在很長時間的延誤，不過法院在接受上訴申請後16天就裁決重新審判，並迅速做出死刑判決，這也顯得很不尋常。其次是在大陸發回重審的案例相對少見，他統計2017年大陸刑事上訴中，僅有2%發回重審，不過他也解釋，根據刑法規定，一旦案件被發回原法院重審，被告的確有可能面臨更重處罰。

另一項疑點則是法庭罕見主動邀請國際媒體旁聽審判，據外媒報導，昨天獲邀出席的三家外媒包括包括法新社、《華爾街日報》及新加坡《聯合早報》，郭丹青認為法庭顯然有意提高此案的國際關注度。

(中時電子報)