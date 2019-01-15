港都力拚愛情產業鏈 十大摩鐵票選

高市十大摩鐵票選開跑，觀光局長潘恒旭（右）宣傳活動「撩落去」，逗趣躺在浴缸裡頭。（柯宗緯攝）

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高市十大摩鐵票選開跑，民眾參與投票可抽住宿券。（柯宗緯攝）
高市旅館公會理事長劉坤福（左）響應愛情產業鏈，與觀光局長潘恒旭（右）合作推動十大摩鐵票選。（柯宗緯攝）
御宿鳳山館為南台灣最大摩鐵，董事長劉坤福表示，66間豪華套房風格多元。（柯宗緯攝）

高市府力推愛情產業鏈，觀光局舉辦首屆十大摩鐵票選，15日網路投票起跑，20家特色摩鐵業者參與，結果將於西洋情人節公布，民眾投票可抽價值5000元總統套房，盼透過旅宿業串連各大景點及美食，活絡大高雄觀光。

觀光局透過高雄市旅館公會推薦，篩選出20家別具風格的摩鐵，透過網路及專業達人評分選出十大摩鐵及特別獎。局長潘恒旭表示，高雄摩鐵CP值高，但向來被低估，透過票選呼應市長韓國瑜愛情產業鏈，未來高雄所有活動也會整合旅館，觀光前景看好。

今（15）日記者會選在南台灣最大摩鐵御宿鳳山館舉行，御宿董事長、高市旅館公會理事長劉坤福說，66間豪華套房主題包羅萬象如工業、奢華、時尚、夜店等風格，滿足消費者喜好，每晚僅2000多元，CP值超高，摩鐵業者樂見票選活動，絕對全力響應。

四季旅館集團董事長紀玉蓮說，近年蓋摩鐵的業者變少，主因是商旅崛起，市場相對競爭，「四季」成立30年在高高屏地區有12間，搶搭「韓流」經濟，與夢時代異業結盟，入住旗下摩鐵就送愛情摩天輪雙人券。

網路票選占總成績50％即起至2月10日中午12時止，民眾可透過臉書帳號登入票選網頁投票，每個帳號每天限投1票，將抽出40間特色摩鐵住宿券讓民眾體驗。另50％由專業達人網路部落客咕溜魚、麻吉小兔、肉魯及2位專家代表共組評選團，就浪漫情趣、風格特色、環境設備、消費CP值等4大部分公正評審。

(中時 )

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