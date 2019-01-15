陳朝建：總統、立委是否合併選舉 最快2、3月拍板定案

2019年01月15日 16:49 中時 盧金足

中央選舉委員會15日下午在台中市選舉委員會舉行「第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉是否同日舉行投票中區公聽會」。（盧金足攝）

中選會代理主委陳朝建（左）15日指出，目前民意調查約有七成五是傾向於支持總統與立委合併舉行。（盧金足攝）

中央選舉委員會15日下午在台中市選舉委員會舉行「第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉是否同日舉行投票中區公聽會」，大多數都贊成合併選舉，只有台中市選監小組召集人王洲明表示，如果總統與立委分開辦，即使公投綁大選，遴派困難度將會降低，中選會代理主委陳朝建表示，將匯集各政黨意見，及各界民意開會研議，總統、立委是否合併選舉，最快2、3月將會拍板定案。

來自新竹縣市、苗栗縣、彰化縣、台中市、南投縣等地區選務人員及社會賢達代表出席「第15任總統副總統選舉與第10屆立法委員選舉是否同日舉行投票中區公聽會」。

台中市議員李天生表示，之前總統與立委分開投票，新總統當選要四個月後就任，是四個月的空窗期，這屆蔡英文總統選出來的時候，馬英九還在當總統，根本就是乾瞪眼，要打破空窗期，改採合併舉行選舉，可以節省人力、物力和財力，這是大家的共識。

持反對合併選舉意見的台中市選委會監察小組召集人王洲明認為，選舉期間願意擔任投開票所工作人員意願低，如果總統與立委分開舉辦，即使公投綁大選，工作人員遴派困難度會降低，而且合併舉行節省選務經費，行政成本有限。

前中正大學政治研究所所長謝敏捷表示贊成合併選舉，這次選舉選民排隊排很久，還願意投票，就是相信選務公正公平，從中期角度來看，公投應該研究電腦投票及電腦開票，讓百姓信任，也更有效率。

陳朝建在結論時指出，今日在台中市舉辦第一場公聽會，寶貴的意見帶回中選會來做參考，目前透過民意徵詢以及三場分區的公聽會，來聆聽各界意見，目前民意調查約有七成五是傾向於支持總統與立委合併舉行，藍綠親三個政黨，也提供明確方向跟建議方案。

陳朝建說，過去曾有兩次合併選舉，廣納各界聲音，今天是第一場在台中，明天第二場在高雄，周五第三場在台北，正反看法都有，支持合併與否，都會攜回中選會供委員參考，預計2、3月可以為選舉是否合併拍板定案。

(中時 )