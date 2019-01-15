黨產會帛琉報告建議僅半頁？唐德明：黑機關花公帑「假調查真觀光」

2019年01月15日 16:48 旺報 潘維庭

黨產會赴帛琉報告被藍委批評內容輕率誇張，且內容與中投申處分股權大部分「看不出關聯」，有淪為觀光行程之嫌。國民黨文傳會代理主委唐德明表示，先前國民黨遭汙衊中投出售帛琉飯店股權在為籌募大選經費，是「沒有常識的抹黑」，並批黨產會是「一個以政治鬥爭為主要目的的黑機關，沒有能力撰寫專業報告，一點都不令人意外」；黨產會則指這樣的指控是「指鹿為馬、混淆視聽」。

國民黨去年傳出拋售中投轉投資的帛琉大飯店，黨產會去年8月派人到帛琉調查報告，藍委質疑報告大部分內容看不出和中投申請處分股權的關聯，內容不但拜會當地觀光局局長，還考察當地觀光景點如巨石陣，對飯店財務狀況隻字未提。

國民黨立院黨團書記長曾銘宗更指，報告只有20頁，心得和建議只有半頁，誇張又輕率，「我高度懷疑黨產會派去的研究員看不懂財務報表」。

唐德明認為，「黨產會最大的功能就是政治鬥爭，因此屬於公部門基本該有的專業能力，在黨產會裡根本不需要，純屬擺設而已。」

唐德明稱，以中投公司出售帛琉飯店股權一事為例，去年9月2日黨產會就配合民進黨立委，透過特定媒體，汙衊中投出售帛琉飯店股權是為了籌募大選經費，「如此昧於事實、沒有常識的抹黑，就為了拉抬民進黨選情而赤裸裸的出手，但他們也實在太輕視台灣人民的智慧，九合一大選台灣人民直接用選票狠狠地教訓了民進黨。」

他指出，當黨產會高舉屠刀後，中投公司所有資金運用就被黨產會實質管控，想要將股權處分的資金轉作選舉使用，根本就是天方夜譚，但綠營就是可以這樣空口說白話，無所不用其極地打擊鬥爭在野黨。

唐德明認為，一個以政治鬥爭為主要目的的黑機關，沒有能力撰寫專業報告，一點都不令人意外。整整20頁的調查報告，心得和建議只有半頁，不但離譜而且誇張的輕率。但對這些人而言，反正去帛琉就是花公帑「假調查、真觀光」，調查報告的內容不是重點，如何能夠鬥爭抹黑在野黨才是他們關心的重點。

黨產會則回應，自中投公司等黨營事業被認定為中國國民黨附隨組織後，基於保全中投公司資產淨值之立場，對於該公司為維持該公司正常營運所申請之動支項目，原則上予以許可；至於中投以帛琉大飯店設備老舊、營收大幅衰退為由，欲出售該飯店，經本會派員前往帛琉，實地蒐集我駐外單位、當地觀光業者及帛琉政府之意見後，已否准中投公司的申請。

黨產會表示，目前中投公司已就該案向台北高等行政法院提起行政訴訟。至於帛琉飯店財報，本會早已掌握及了解，本會派員前往帛琉係蒐集駐外單位及當地業者意見，以提供本會委員審查之參考，對此，中投公司也是相當清楚。切勿欲指鹿為馬、混淆視聽。

(旺報 )