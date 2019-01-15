竹市議會民進黨團僅獲1席召集人抨擊民主倒退

2019年01月15日 16:56 中時 陳育賢

新竹市議會國民黨團書記者張祖琰表示，民進黨事前只有表達希望保有1席召集人，國民黨尊重並盡力協助取得了，但未說希望保有程序委員，國民黨已盡力協助了，民進黨事後來評論國民黨不尊重少數是說不過去的。（陳育賢攝）

新竹市議會15日進行各委員會抽籤編組，並推選出各組召集人，議會最大黨國民黨在建設、教育、財政3個委員會囊括9席召集人，無黨籍在民政拿下2席召集人，議會第2大黨民進黨只在民政拿下1席召集人，另在程序委員會更由國民黨囊括，民進黨與其它小黨是全軍覆沒，民進黨團與綠黨議員會後召開記者會，炮轟國民黨不尊重少數與多元聲音，大開民主倒車，社會觀感不好。

新竹市議會今天進行各委員編組抽籤同時選出各組召集人，此屆拿下21席的最大黨國民黨團是最大贏家，在財政、教育、建設3個委員會中，大獲全勝拿下9席召集人，分別為財政召集人陳治雄、陳啟源、鄭成光；建設召集人吳青山、黃美慧、徐信芳；教育召集人李國璋、林慈愛、段孝芳。

民政委員會召集人則由無黨籍的田雅芳與彭昆耀則以及民進黨籍的施乃如擔任。另，紀律委員會召集人同樣也是由國民黨籍的陳啟源擔任，委員則有陳慶齡、陳治雄、蕭志潔、吳青山、李妍慧、曾資程。

而最重要的程序委員會委員包括正副議長許修睿及余邦彥是當然委員，並由議長許修睿當擔任召集人之外，另外4位委員各推派羅文熾、張祖琰、鍾淑英、顏政德擔任委員，全由國民黨包辦。

對此結果，民進黨團李妍慧、曾資程、施乃如、鄭美娟、陳建名、劉康彥全體6名議員與綠黨議員劉祟顯昨天在會後憤而召開記者會，抨擊12席召集人中，前兩大黨國民黨拿下9席，民進黨只有1席，另程序委員會6席全由國民黨議員擔任，完全不符比例原則，未來將形同「一言堂」，對於國民黨不尊重少數、拒絕溝通，民進黨團與綠黨表達嚴正抗議與遺憾。

民進黨議會黨團總召李妍慧表示，依往例議會多數黨往往尊重少數黨，禮讓召集人席次，才符合民意多元並陳的精神，如新竹市第8、9屆議會，國民黨、民進黨與新民意黨團均有分配席次，而這次不只推翻過去的傳統慣例，席次分配也不符合比例原則。

綠黨議員同時擔任綠黨共同發言人的劉崇顯指出，只有保障多元聲音，小黨才有發言空間，他並批評國民黨把持程序委員會，將讓民眾對政治更加不信任。

民進黨議會黨團幹事長劉康彥說，立院召委選舉，各黨也保有協商空間，但此次國民黨卻拒絕協商，一舉囊括包括財政、建設、教育委員會9席召委，1個委員會可以有3席召集人，即便民進黨在教育委員會8席中佔了3席議員，比例上應有1席召集人代表，也慘遭封殺。

他批評，國民黨鴨霸、不尊重少數的行為，根本是民主倒退，打破民主國家議事慣例，呼籲國民黨保持彈性，尊重小黨參政空間。

李妍慧進一步強調，民進黨在程序委員會也遭全面封殺，未來連決定議程日期順序或議事內容，將完全沒有發言空間。曾資程則說，議會是合議制，由各黨派就公共事務集思廣益，若變成一言堂，社會觀感不佳。

陳建名也表示，打造1個公開透明與公民參與的進步議會，是市民的共同期待，就算是議會少數，民進黨不會放棄任何機會參與議事運作，為人民發聲。

國民黨團書記長張祖琰表示，委員會編組都是抽籤所決定，每個委員會也都有各黨派議員，至於召集人是各組委員所選舉推派產生，未來在分組審查時，所有不分黨派的委員都能表達意見。

而召集人只是擔任主席的角色反而是沒有投票權的，所以未來各委員會開會，跟誰當主席是沒有差別的，反而是委員才能表達意見，因此沒有什麼民主倒退或一言黨的問題。

而在這兩天，民進黨團確實有向她表達希望取得1席召集人的席次，國民黨也協助民進黨取得了，但在程序委員部分，民進黨並沒有事前提出意願，等到民進黨再提出時，委員都已經選舉產生完畢，無法再更改了，民進黨說要1席召集人，國民黨也盡力給予協助取得，事後來評論國民黨不尊重少數黨是說不過去的。

(中時 )