FUN寒假做中學 後站異國文化成主題

建國國小在校長林業泰（左）及老師規畫下，同學運用30秒短片，由學生化身「素人導演」，利用手機真實紀錄發生在學校及社區領域的生活。（甘嘉雯攝）

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福豐國中以「桃園後站大變身」，因學生有感於火車站後站附近東南亞風味餐廳小店如雨後春筍般開設，但未有整體規畫，市容比較零亂，於是發想改造桃園後站計畫。（甘嘉雯攝）
新屋區笨港國小同學利用海邊隨手可得的物品，展現「笨港尋根海客情」。（甘嘉雯攝）
建國國中推動生活科技多年，寒假作業以「創意Maker獨一無二」為主題。（甘嘉雯攝）

寒假將從21日到2月10日為期21天，桃園市教育局雖然沒有訂定寒假作業，但桃園市國中小的老師在放假前，為孩子們精心設計兼具本位課程、議題融入且強調「動手做」的寒假作業，像是位在後站建國國小與福豐國中，鎖定後站異國文化為主題，新屋區笨港國小透過寒假親子共同淨灘活動，手工創作「笨港尋根海客情」作業。

桃園區建國國小的寒假作業「小小龍壯遊記」，校長林業泰說，學校鄰近後火車站，也有不少新住民學生，他們化身「素人導演」，利用手機真實紀錄發生在學校及社區領域的生活；同樣位在桃園火車站後站的福豐國中，大概也有1／7學生為新住民，校長張秋銘說，選定「桃園後站大變身」，透過社區總體營造，翻轉後站地區的市容。

位在與新竹縣交界的新屋區笨港國小，學生透過淨灘回收物及冬季濱海的松果落果，將「客家」與「漁村」文化的主題式創作，包括笨港的漁村文化、在地客家的生活型態、民俗風情；中壢區林森國小的寒假作業「親子同Fun迎新年」，透過繪本與實體作品呈現，配合年節及親子共創展現多元跨域能力，並能增進親子互動與情感交流。

建國國中推動生活科技多年，這次的寒假作業「創意Maker獨一無二」，校長廖家春說，過程中不但讓孩子了解科學的應用及基本工具的操作，也透過「動手做」使孩子更有意願投入自己的學習，像是「轉轉轉手搖發電手電筒」、「不插電手機音箱」等都非常有趣。

(中時 )

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