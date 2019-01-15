進口模具夾藏百餘公斤K他命 4人遭逮起訴

走私毒品集團將K他命夾藏在模具自馬來西亞進口運台，檢警查獲百餘公斤K他命毒品。（陳淑芬翻攝）

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檢調在模具查獲大量K他命毒品。（陳淑芬翻攝）
檢調在模具內起出90多包總重百餘公斤毒品。（陳淑芬翻攝）

22歲劉姓男子等4人與綽號「義哥」男子共組走私毒品集團，策畫自馬來西亞將K他命夾藏在「不銹鋼射出機模具」運台縝密計畫，還設立機械公司自106年9月起3次進口模具測試走私流程，107年7月正式將毒品夾藏4組模具內由高雄進口，台中檢警循線前往查獲，起獲108公斤毒品。台中地檢署依違反毒品危害防制條例等罪起訴4人。

起訴書指出，劉男等4人年齡22歲到24歲不等，與義哥組走私毒品集團，規劃分工縝密，義哥負責在海外遙控指揮；劉男在雲林縣設立機械公司，擔任負責人，負責進出口報關；黃男管理財務；曲男等2人則赴馬來西亞，與義哥方面人士聯繫模具藏毒事宜。

走私集團還進行3次測試，106年9月26日、12月21日及107年2月8日各自以貨櫃自馬來西亞進口機械模具，由台中關等地進口來台共8組模具，都運至機械公司。完成流程測試，熟悉進口作業後，除1具模具因拆解毀損外，其他7具則退回馬來西亞，準備正式挾藏毒品來台。

義哥指揮曲男等人在107年7月間前往馬來西亞，將K他命夾藏在4組模具內，委託船務公司處理報關，由高雄關進口入境，該批模具在107年8月1日運抵高雄港。

台中檢方循線在8月6日至7日指揮警方在高雄關開櫃查驗，拆解模具赫然發現挾藏大量K他命毒品，共94包總重108公斤多，並循線逮捕劉男等4人，起獲具殺傷力的改造手槍及子彈各一。

(中時 )

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