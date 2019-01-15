花蓮高職、國中合作職涯體驗不用靠想像

2019年01月15日 17:10 中時 張祈

國立花蓮高農帶來的實習課程合作，讓國小、國中端學生可以透過課程可以實際操作烘焙課程。（張祈翻攝）

「區域職業試探與體驗示範中心」，提供五年級至九年級學生「農業類食品群」與「商業類設計群」職業體驗。（張祈翻攝）

花蓮縣宜昌國中為教育部花蓮目前首座「區域職業試探與體驗示範中心」這學期開始與國立花蓮高農、海星高中師資、實習課程合作，讓國小、國中端學生可以透過課程探索興趣，職業探索不用靠想像，透過實作更準確找到未來升學方向。

教育部國民及學前教育署在花蓮補助建置花蓮縣第一所「區域職業試探與體驗示範中心」，提供五年級至九年級學生「農業類食品群」與「商業類設計群」職業體驗，分別與花農、海星兩所高中職合作，每類課程開設4堂課，每堂約半天時間，讓國中小學生完整體驗。

宜昌國中校長陳玉明指出，在校內新設專業教室中，引進各領域專業教師，結合在地觀光產業參訪，帶領學生放下教科書，走出教室，提供試探、體驗的機會，讓學生提早認識未來工作職場會面臨的環境與應該具備的職業態度。

出師資、實習場域參觀的花蓮高農校長梁宇承說，校內派出食品加工科主任、2名學科專業教師及1名技工前往授課，讓國小、國中端學生具備一定食品加工領域知識，進而提供他們動手烘焙的經驗。

食品加工科主任李宜珊說，實作全程有助教在旁協助，烤箱操作、烤盤拿取等較危險的工作皆由助教執行，學生即便只有體驗端烤盤，都可以感受到學生們非常緊張，每個步驟都很小心，學習變得更主動、投入，充分達到職業體驗的效果。

(中時 )