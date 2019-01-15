寒冬送暖 動保團體募罐頭救浪浪

動保團體台灣動物緊急救援小組和知名連鎖寵物用品賣場魚中魚合作，展開寒冬募飼料救浪浪活動，15日舉行捐贈儀式。（黃國峰攝）

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動保團體台灣動物緊急救援小組和知名連鎖寵物用品賣場魚中魚合作，展開寒冬募飼料救浪浪活動，短短一個半月中，共募集4萬多罐，市價超過150萬元的貓狗罐頭。（黃國峰攝）

動保團體台灣動物緊急救援小組和知名連鎖寵物用品賣場魚中魚合作，展開寒冬募飼料救浪浪活動，沒想到在短短一個半月中，共募集4萬多罐，市價超過150萬元的貓狗罐頭，15日舉行捐贈儀式，台灣動物緊急救援小組將載運至全台各地近百個弱勢貓狗園區，讓平常可憐的貓狗不再挨餓。

15日的捐贈儀式上，堆高機來來回回將堆滿貓狗罐頭的十二個棧板一一堆疊起來，在台中大坑飼養超過百隻流浪貓狗的莊媽媽也帶著兩隻傷殘犬「小黑」、「豆花」到現場訴說感謝，會後啟用十七噸大卡車搭配堆高機載運至全台各地近百個弱勢貓狗園區。

魚中魚行銷部主任陳昭伶說，從2010年以來，在全省門市設置認養小棧，讓消費者就近認養流浪動物，至今已成功為1085隻流浪貓狗找到新家；近年來，社會大眾十分關注流浪動物議題且憂心牠們難以溫飽，有鑑於此，魚中魚與台灣動物緊急救援小組聯合發起罐頭認捐活動，與大眾一起募集愛心做公益，為流浪動物盡一份心力。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台說，正是寒風颼颼，人們圍繞火鍋聚餐時刻，但全台各地有許多弱勢貓狗園區，貓狗們仍然有一餐沒一餐；台灣動物緊急救援小組乃決定與知名連鎖寵物用品賣場魚中魚合作，展開寒冬募飼料救浪浪活動，沒想到募集活動在短短一個半月時間內，累計共有2562位愛心民眾參與，共捐贈4萬多罐，市價超過150萬元的貓狗罐頭，成果超乎想像；現場滿滿的罐頭，令人感動。

台灣動物緊急救援小組進一步指出，目前救援小組每個月固定捐出約台幣150萬元飼料，給全台九十五個私人貓狗收容中心，估計有一萬兩千隻貓狗受惠。這次很高興有機會能與愛心企業合作，幫助更多位在黑暗角落的弱勢生命。

(中時 )

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