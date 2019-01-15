非法架設恐怖捕鳥網　網目小到連熊蜂都插翅難飛

2019年01月15日 17:13 中時 沈揮勝

警方與林務局人員，審視掛網死亡的小彎嘴畫眉。（沈揮勝攝）

依現場研判，目標鳥應是保育類台灣畫眉。（沈揮勝攝）

林、警拆網取締現場。（沈揮勝攝）

拆網過程（沈揮勝攝）

惟一活體為俗稱「大目仔」的繡眼畫眉，後方另1隻則為已死亡的冠羽畫眉（沈揮勝攝）

已死亡的小彎嘴畫眉。（沈揮勝攝）

美麗的五色鳥也受害。（沈揮勝攝）

林務局南投林管處埔里工作站14日執行護管任務，在魚池鄉金龍山發現有人架網捕捉野鳥，現場已見14隻野鳥掛網枉死、1隻存活獲救，隨即連絡保七總隊第六大隊，15日會同取締拆除；值得注意的是，該網雖專捉鳥類，但昆蟲也受害，像是體型稍大的熊蜂沾上都插翅難脫困！

昆蟲專家說，熊蜂體軀碩大，在所有的蜂類當中，屬重量級的蜂，類腹部較長且扁，身體藍黑色，多具黃、白色柔毛、翅虹光彩。其蜂穴呈圓筒形，在台灣極為常見。

埔里工作站主任余啟瑞、技士陳榮輝等是在14日前往金龍山後山林道巡邏時，在林班地與私有地接壤處的路旁，發現1隻小彎嘴畫眉「被蜘蛛網纏死」，正納悶「怎會那麼誇張時」，猛然發現是1張網線超細、網目超小的捕鳥網，網上鳥屍處處，連熊蜂都插翅難飛。

經清點現場總共有冠羽畫眉、小彎嘴畫眉、五色鳥等14隻野鳥已經氣絕，另1隻繡眼畫眉奄奄一息。

余啟瑞隨即與保七六大隊南投分隊連絡，15日會同該分隊小隊長張高源與多名員警前往拆除並蒐證。經丈量該網長20公尺、高2.5公尺，但若上下拉襯高可達3公尺。

初判架設者主要目標是台灣畫眉，對於非目標鳥中網則置之不理，任其餓死，讓人看得既憤怒又心疼。余啟瑞、張高源呼籲民眾尊重生命，珍惜大自然資源、愛護生態！

(中時 )