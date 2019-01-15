陸菇冒充金門香菇闖關 金門岸巡4天查獲2批

年關將屆，私梟集團又蠢蠢欲動。金門岸巡隊在4天內2度查獲走私大陸香菇640公斤。（李金生攝）

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大陸香菇冒充金門地區菇農名義闖關，仍遭岸巡幹員識破。（李金生攝）
大陸香菇闖關與春節市場需求量大，走私集團蠢動有關。（李金生攝）
走私大陸香菇裝運上車，今（15）日下午送由高雄關裁處。（李金生攝）
金門岸巡隊副隊長王榮忠強調，未來持續強化查緝作業。（李金生攝）

年關將屆，私梟集團又蠢蠢欲動。金門岸巡隊在4天內2度查獲走私大陸香菇640公斤，其中部分還假借金門地區菇農名義寄運出口，以合法掩護非法「魚目混珠」手法仍遭查緝幹員識破，今（15）日下午依法送由高雄關裁處。

目前正值非洲豬瘟防疫和春節農漁畜產品緝私重點期間，岸巡於昨天中午在料羅商港X光機區實施貨物檢查時，查獲私梟假借金門地區菇農名義寄運疑似大陸香菇，總數計32箱437公斤

另岸巡也在10日於料羅商港例檢時，查獲疑似大陸香菇10箱203公斤，相差僅4日而已，研判與春節市場需求量大，走私集團蠢動有關，已採樣檢送農委會農糧署鑑定。

岸巡指出，這些香菇來源研判是跑單幫利用小三通旅客當「人頭」，少量合法攜帶入境，再大量收集冒充金門香菇闖關。因海巡署近期加強查緝，走私集團才以「魚目混珠」變通手法闖關，未來將持續強化查緝作業，嚴防出現走私潮。

岸巡指出，大陸劣質農產品通常都未經過完善處理，其中可能含有鉛、硫、砷等有毒物質，對人體呼吸系統及肝、腎均有重大危害，希望消費大眾多加留意。

(中時 )

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