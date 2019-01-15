管中閔遭彈劾 教育部：結果出爐再處理

2019年01月15日 17:04 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

學生棒球聯賽今年邁入30周年，將在1月19日開打，今天在體育署3樓禮堂表揚連續30年參賽球隊及人員，教育部長潘文忠出席頒獎之餘，也對回鍋任職以及台大校長管中閔遭彈劾做說明。

潘文忠去年因為台大校長遴選案請辭，近日回到教育部長職位，是台灣教育史上第一位回鍋的部長，對於回鍋的看法，他說：「我想現在很多教育政策，是在之前在任的規劃，不管是高教、國教甚至是體育政策，都是在推動過程，我想我責無旁貸，應該全力以赴，讓這些過去的政策可以逐一落實、發揮效果。」

本月8日才上任的台大校長管中閔，今天監察院針對他 過去擔任學校主管及政府部門時在外兼職，召開彈劾審查，結果7票贊成、4票反對，通過予以彈劾，對此潘文忠回應：「稍早我從簡單的新聞資訊知道這件事，對於監察院的處理結果，教育部予以尊重，因為現在還在進行過程，後續還有移送公懲會做複審等等歷程，要等結果出爐才能依憑處理。」

1990年6月，教育部大力推動，台灣第一個學生棒球聯賽誕生，今年慶祝30周年紀念，教育部體育署和中華民國學生棒球運動聯盟在今天舉辦紀念茶會，表揚連續參賽30屆賽事的13支隊伍，並頒發個人獎，感謝長期耕耘基層棒球、勞苦功高的教練、裁判及聯賽工作人員，期許在大家的投入下，學生棒球運動能再創巔峰。

第1屆聯賽的參賽球員中，不乏多位後來在國內外職棒場上發光發熱的球星，例如陳金鋒、王建民、林威助、彭政閔等，也有許多球員高掛球鞋後回到基層棒球界服務，潘文忠表示，學生棒球聯賽深獲國人肯定，並將國內基礎棒球從小學、國中、高中到大學推展體制一貫化，目前球隊水準和隊數、甚至是簡易球場數量，都有明顯成長，未來將繼續延續我國棒球運動榮光，秉持質量並重原則，和學校、各縣市政府及民間團體合作，深耕學生棒球運動。

(中時電子報)