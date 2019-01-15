悍馬退役 JLTV越野車登場 美軍第三步兵師首先換裝

JLTV已運到美軍第三步兵師1裝甲旅的駐地。(圖/Raider Brigaide)

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中時電子報

在經過近4年的等待後，美國陸軍新一代的戰術越野車JLTV終於要正式部署，以取代防護力不足的悍馬車。美軍第三步兵師1裝甲旅(也稱突襲者旅Raider Brigaide)將是首支操作JLTV的部隊，官方推特賬號已貼出照片。

任務與目的(task and purpose)報導，美國陸軍表示，突襲者旅已經開始接收JLTV越野車，到3月底，將共會收到 500輛。車輛部隊指揮官邁克．亞當斯(Mike Adams)說：「我們非常高興能夠成為第一批操作新車的部隊，這些車輛將能有效保護我們的士兵，而且士兵也會努力把它們操作到極致，並且進一步改進。」

除美國陸軍以外，海軍陸戰隊與空軍的空降特種部隊也會引進JLTV ，陸戰隊會先配備69輛。

早在美軍指定奧什科甚公司(Oshkosh Corp)開發JLTV之前，美軍就很希望有更好的運輸越野車。1986年服役的悍馬車雖然以厚實堅固聞名，但是它防禦的主要是子彈與炸彈破片，面對地雷與土製炸彈(IED)就有心無力了，於是新一代戰術越野車的計劃在2005年啟動。

奧什科甚公司的JLTV，車窗設計的比較小，雖然犠牲了對外視野，但安全性顯著提升，另外特別強化了車輛底盤，即使車底橫樑被炸斷，乘員艙仍然可以保持完整。事實上，奧什科甚在2017年10月於華盛頓舉行的美國陸軍年度博覽會上，他們大肆宣揚了 JLTV對悍馬的幾種優勢。

JLTV比悍馬車還要更大，駕駛艙也更高。(圖/奧甚科什)

公司副總裁兼總經理戴維．迪爾森(Dave Diersen)說：「有JLTV的保護，我可以放心的叫我兒子從軍；相對的，要是他所待的部隊使用的是捍馬車，我寧可他逃去加拿大或是進監獄。」

(中時電子報)

文章來源：A Few Lucky Soldiers Are Finally Getting Their Hands On The Army's New Humvee Replacement

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