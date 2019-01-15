任公職期間為媒體寫社論 管中閔違法兼職遭彈劾

2019年01月15日 17:11 中時 鄭舲

台大校長管中閔在擔任政委及兼任經建會、國發會主委期間，透過匿名方式「常態性」為壹周刊撰寫社論，獲取年約65萬元的兼職報酬，違反《公務員服務法》第14條第1項「禁止兼職」規定，監察院彈劾審查會今以7票對4票，通過對管中閔的彈劾案。

本次彈劾案以記名投票決定，「蔡系」監委陳師孟、田秋堇、林盛豐、瓦歷斯・貝林、張武修、楊芳婉全數投下贊成票，「馬系」監委中，方萬富投贊成，王美玉、劉德勳、章仁香及江明蒼則投下反對。

調查監委王幼玲表示，本案是接獲檢舉指管中閔在擔任公職期間有在國內兼職，根據國稅局提供資料及壹傳媒台灣分公司回復的公文發現，管中閔是在擔任台大教授期間即與該公司口頭約定供稿給壹週刊當作社論，獲取每月約5萬元、每年約65萬元的固定稿費報酬。但管中閔獲邀入閣擔任政委後並未終止與壹傳媒的合作，在2012至2015擔任政務人員期間仍持續不斷匿名供稿，共獲取190萬元報酬。

另名調查監委蔡崇義表示，我國法制對公務員兼職向來採取嚴格立場，實務上雖允許公務員在「不妨礙其工作與本質性質或尊嚴」或「不涉職務之事務」時，得投書媒體賺取稿費，但須限於「偶一為之」、「非經常、固定」及「賺取薄利」等要件，但管與壹傳媒的合作具固定性及週期性，無論供稿幾篇，每月固定領取五萬元，明顯構成兼職行為。

王幼玲也提到，管中閔匿名供稿給壹週刊，等於代表壹週刊的觀點、立場，且社論內容與管的業務大多相關，例如「亞太自貿協定向前衝」、「寄希望於國發會」、「區域自貿協定仍是當務之急」等。蔡崇義說，雖無法證實哪幾篇是管寫的，但這些社評百分之90以上都與國家政策或經濟有關，與銓敘部函示「編撰專欄不涉職務」衝突。

至於彈劾通過是否影響管中閔校長職務？審查會主席陳師孟表示，監察院彈劾較像「起訴」，要做何種處分，需交由公務人員懲戒委員會裁決，有可能輕輕放下如記申誡，最重處分也可撤職，但非監察院能置喙。

另外，外界關切管中閔赴陸兼職調查情況，王幼玲表示，本次彈劾是針對管中閔擔任政務人員期間匿名供稿給壹週刊的違規兼職，還有其他兼職行為例如沒有報備，不構成彈劾要件，會在調查報告中詳盡說明。蔡崇義則說，管在擔任中研院院長及教授期間都有兼職，但他當教授並非公務員身份不能彈劾，調查報告將在一兩個月內出爐。

(中時 )