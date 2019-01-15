灃食幫營養午餐盒換新裝 兼具健康與品味

2019年01月15日 17:10 中時 吳堂靖 、 范揚光

灃食公益飲食文教基金會副執行長林芳燕（右2）提倡「餐桌就是書桌」理念，期盼將飲食教育向下扎根。（吳堂靖攝）

吃健康也要顧品味！灃食公益飲食文化教育基金會以國小營養午餐「學童打菜服」與「分隔式餐盤」為主題，舉辦「食尚著裝」競賽，活動共募集134件作品，15日舉辦頒獎典禮，並由學童參與人氣獎票選，氣氛超嗨，設計師也現身講解創作理念，宛如一場飲食教育的嘉年華。

灃食「食尚著裝」競賽15日登場，比賽項目為「分隔式餐盤」及「學童打菜服」2組，學生們紛紛票選出心目中最好的設計。（范揚光攝）

灃食教育基金會15日舉辦「食尚著裝」競賽並公布結果，教育部次長林騰蛟（右）應邀出席，並與灃食教育基金會執行長童儀展（左）握手致意。（范揚光攝）

台灣首場以營養午餐打菜服與分隔餐盤為主題的「灃食食尚著裝」15日舉辦頒獎典禮，活動祭出30萬元獎金，期盼透過設計者巧思，讓營養午餐成為學生每天最期待的事，教育部次長林騰蛟、國民及學前教育署長彭富源以及衛福部國民健康署長王英偉等人均出席參與，共同為飲食教育盡一份心力。

現場也舉辦「學童人氣獎」票選活動，先由設計師說明創作理念後，由學生現場票選，學生興奮得直呼「好好看！」氣氛熱烈，最後學童打菜服組由「微笑午餐趣」拿下；分隔式餐盤組則由「PACO」獲得，並獲頒5萬元獎金。

PACO同時獲得分隔式餐盤組第三名及學童人氣獎，設計者張世勳說，非常開心能夠獲得小朋友青睞，此次設計以PAC-MAN（小精靈）為發想，運用繽紛活潑的色彩，期盼孩子們能像小精靈大口吃下營養午餐，設計兼具實用與美觀，對於灃食推動食育與美學培養的理念，十分肯定。

教育部次長林騰蛟表示，教育部致力於提升全國170萬學童的營養午餐，不管是食農教育、四章一Q、營養基準訂定，都與食育息息相關，未來也會攜手灃食基金會，落實「三年百校」計畫，預計在2021年底前在全台百座校園，構築符合現代化健康飲食的實踐場域。

灃食公益飲食文教基金會副執行長林芳燕表示，自己有一對國小雙胞胎女兒，因此特別重視飲食教育，提倡「餐桌就是書桌」的理念，此次競賽結合灃食長期推動的「營養5餐」計畫，讓學生學習飲食均衡外，同時導入食農、美感健康餐盤設計、飲食文化等概念，要將食育從小扎根，讓台灣營養午餐兼具美味與品味！

(中時 )