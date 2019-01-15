女神驚爆在家暴中長大 遭男友軟禁「靠這招」逃出

2019年01月15日 17:13 中時電子報 吳品瑤

近來新北市蘆洲區爆出「肉圓惡爸」家暴事件，讓全台民眾群情激憤，家暴議題也再度成為民眾關心的話題，「國光女神」LALA(蘇心甯)日前上節目，驚爆從小活在家暴環境中，國小三年級開始看喝醉的爸爸出手打媽媽，暴力讓她內心充滿陰霾，沒想到長大後竟遇上有暴力傾向的男友，甚至一度被軟禁！

LALA日前上謝震武主持的法律談話節目《震震有詞》，聊到家庭暴力議題，竟驚爆從小目睹家庭暴力，據《ETtoday》報導，LALA自國小三年級起，就看著媽媽為了她跟妹妹忍受父親的拳腳相向，她回想當年母親為維持家計兼三份工，印象最深刻的一次家暴事件是爸爸又喝醉回家，媽媽因此唸了他幾句，爸爸一氣之下竟掐住媽媽的脖子，一路推到陽台矮牆邊，放話要讓媽媽死！LALA跟妹妹見狀抱住媽媽的腳，哭求爸爸「不要！」，爸爸才鬆手。

而兩姊妹長大後終於經濟獨立，有能力勸媽媽離婚，最後媽媽付了50萬才結束這段暴力婚姻，而家暴的陰影深深影響了她的感情觀，沒想到她還是遇上有暴力傾向的男友，LALA當時試圖離開男方，沒想到竟遭對方軟禁，她最後靠著故意示弱讓男友心軟，才順利逃出，如今LALA只要發覺追求的對象有抽菸、賭博或暴力傾向，就會立刻斷開跟對方的關係。

聽聞LALA的親身經歷後，主持人謝震武及律師團隊也給予法律上的建議，表示若真的不幸遇上家暴，千萬要冷靜蒐證，收集驗傷單、人證及任何可證明家暴細節的錄音、錄影甚至日記等，也可撥打113專線，終止家庭暴力，保護自己。

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(中時電子報)