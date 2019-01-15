108學年度基北區免試入學 招生名額達4.7萬

2019年01月15日 17:14 中時 張潼

108學年度基北區高級中等學校免試入學簡章今正式核定公告，基北區含共同就學區在內177所學校（含進修部及進修學校），合計提供4萬7696個招生名額。入學簡章並同步刊登於基北區免試入學委員會網站（https://ttk.entry.edu.tw）。

根據簡章，108學年度基北區免試入學共有79所公立高中職提供2萬7124個名額、67所私立高中職提供1萬5692個名額、9所公立進修部提供1111個名額、22所私立進修部及進修學校提供3769個名額，總計4萬7696個招生名額；另因生活機能緊鄰，宜蘭區與桃連區也有9所學校，提供304個名額給新北市鄰近行政區之國中畢業生選填。

基北區本屆超額比序項目依然維持108方案，分別是志願序積分36分、多元學習表示36分、國中教育會考36分，在國中教育會考部分，5科等級加標示轉換成1至7分，另寫作測驗1至6即分轉換成0.1至1分，滿分36分。

基北區非應屆國中畢業生（含非學校型態實驗教育學生）、基北區具同等學力資格者（不包含自大陸地區及其他國家返國就學學生）或海外台灣學校國中部設籍本區之應屆畢業生，如欲取得多元學習表現成績，必須先完成申請程序，申請日期為4月29日（星期一）至5月10日（星期五），由申請學生先回原就讀國中學校辦理在校多元學習表現成績之審核及證明，並填寫多元學習表現成績審查申請表後檢附相關證明文件，送件提出申請。

非基北區免試入學招生對象如欲選填基北區志願者，須於4月29日（星期一）上午9時至5月3日（星期五）下午4時上網完成「變更就學區」的申請程序，經審查獲准後，方得參加基北區的免試入學。此外，申請變更就學區者同時必須完成多元學習表現成績審查申請表，並檢附相關證明文件辦理審查，詳細申請流程請參閱簡章。

免試入學重要日程部分，6月20日（星期四）中午12時查詢個別序位（不含志願序積分），同一天中午12時至6月27日中午12時開放選填志願，分發結果於7月9日（星期二）上午11時公告，錄取學生則需於7月12日（星期五）上午9時至11時至各錄取學校報到，逾期未報到者視同放棄錄取資格。

(中時 )