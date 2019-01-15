照片曝光！遊戲場變墓仔埔 基隆正光公園滑梯造型惹議

2019年01月15日 17:14 中時 張穎齊

基隆市七堵區南興市場旁的正光公園兒童遊戲場，因年久失修，正在進行改建，但卻讓當地長輩認為，主體的磨石子滑梯造型太像墓園，引發爭議。（張穎齊攝）

針對正光公園兒童遊戲場遠看太像墓仔埔，當地民代邀集居民及相關單位前往會勘，研擬改善措施。（張穎齊攝）

「是墳場還是遊戲場？」基隆市七堵區南興市場旁的正光公園兒童遊戲場，因年久失修，市府向中央爭取前瞻計畫，編列400萬元經費動工改建，目前已完成80％，但卻有居民發現，磨石子溜滑梯的造型像墳墓，引發爭議，民代邀集相關單位會勘，建議修改設計，避免忌諱。

擁有40多年歷史的正光公園遊戲場，去年10月動工改建，目前仍在趕工中，預計本月底完工，但當地的長輩反映，遊戲場的造型太像墓園，不太吉利，議員楊秀玉、蘇仁和、張耿輝、正光里長邱繼彥獲報後，邀請七堵區長謝振和與設計單位會勘，要求改善。

設計單位表示，目前遊戲場主體只完成粗坯階段，後續還會進行磨石子、草皮、攀爬網等設施，並加入五顏六色的元素，就不會給人有墳墓的感覺；罐頭遊具造價昂貴，不易維護，且對兒童沒有幫助，不建議再使用，並會再研究修改設計。

「遠遠看太像墳墓！」楊秀玉指出，遊戲場主體兩側對稱的設計像墳墓，後方甚至還有土坡，就像是龜殼狀的墳丘，讓人感覺就像住在墓仔埔旁邊，十分不吉利，希望設計單位依照居民的觀感，並符合東方人傳統的觀念，改善修正。

「需避免不好的聯想！」邱繼彥說，希望設計單位趁公園還沒落成前，就原有設計進行變更，並將後方土坡清除，另增設適合兒童遊玩的設施。蘇仁和則說，既然是兒童遊戲場，應該朝向適合祖孫三代一同遊憩的休閒場所來設計，目前當地長輩對於造型上，有風水方面的顧慮，建議修改設計的造型。

謝振和表示，會針對原有的造型進行縮減、變更，完工後的遊戲場，會照顧到小孩的遊樂需求，並符合長輩對於觀瞻的意見。

(中時 )