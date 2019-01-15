和泰公布LEXUS UX250h售價150萬元有找

2019年01月15日 17:15 中時 陳大任

LEXUS去年表現亮眼，不但逆勢成長，更以1萬7806台銷量占居進口豪華品牌第二名。家族最新款UX系列去年底推出UX200，不到兩個月累積破千台訂單，而預計今年1月上市的UX250h自12月開放接單，在沒有預售價的情況下也接到500張訂單。和泰汽車今天公布UX250h售價為149萬元。

單看數據，採用第四代Hybrid技術的UX250h，引擎動力輸出比UX200小、車重多80kg，177km／h極速也沒有UX200的190km／h高，看似居於劣勢的UX250h卻受惠於搭載41％世界最高熱效率引擎、輕量化PCU控制模組、效能進化版鎳氫電池，及全新設計的ECVT變速箱，性能表現數據反而顯得更加亮眼，8.5秒0-100km／h加速值比UX200快0.7秒，21.7km／L油耗表現更是傲視同級對手。

去年11月，本報在日本AUTOPOLIS賽道試駕過UX250h，當時留下的印象是靜肅性佳，這次在台北再度相遇，仍可感受到優異組裝品質帶來絕佳的乘坐感，引擎動力、懸吊系統在都會區和近郊山區的表現稱職，尤其輕踩油門即起步，展現混合動力車特有輕盈靈活的步伐。對照UX200更增加腳踢感應式電動尾門、SmartAccess免持鑰匙車門啟閉系統和雨滴感應式雨刷的配備，C／P值大加分。

(中時 )