潘恒旭會同文史工作者入柴山探勘湧泉驗證「冷泉變溫泉」

2019年01月15日 17:57 中時 柯宗緯

高市觀光局長潘恒旭（中）今早前往柴山探勘湧泉（柯宗緯攝）

高市觀光局長潘恒旭（左）今早前往柴山探勘湧泉（柯宗緯攝）

高市觀光局長潘恒旭日前提及「冷泉變溫泉」引發爭議，今（16）日潘親自會同文史工作者，深入柴山漆黑水道實地探勘，證實「高雄溫泉」位置就在青泉街旁中華電信倉庫用地。潘說，該泉水每日流失1萬噸水，水資源不應浪費，將會同相關局處會勘，有朝一日重現天然湧泉。

潘恒旭指出，今早6點多起大早，前往柴山石頭公廟旁邊的冷泉泉頭探勘，這裡是日據時代的高雄浴場，「在夏天的時候是冷泉，在冬天的時候，日本人把冷泉加熱變溫泉」，也強調這並非為先前自己發言「冷泉加熱變溫泉」辯證。

潘恒旭在場得知，泉水每天流失1萬噸，直言非常浪費及可惜，將提出SOP計畫推動湧泉觀光，首先將泉水送到嘉南大學溫泉系做化驗，如果泉水泉值非常好，接下來將與都發局、文化局、水利局等局處進行水的保育跟保存。再來進一步開發觀光湧泉地段。

他提到，這個湧泉與龍巖冽泉不太一樣，龍巖冽泉是夏天雨水豐沛才會有泉水，這個地方是一年四季終年有湧泉，然後泉水旁邊都有溫泉花，因為大家不知道愛河的古地名叫做硫磺水，聞起來有硫磺味，就是溫泉的源頭，相信很快就會會同其他局處向外界報告最新進展。

今參與探勘的高雄市舊城文化協會理事長郭吉清表示，高雄1930年「高雄州地誌」記載高雄溫泉及龍目井，是高雄市名勝，而位於鼓山區龍目井附近的高雄溫泉，含有鉀、鈉等礦物質，對皮膚病等有奇效。

郭吉清指出，日據時期高雄州廳後來轉由民間商人經營，二次大戰中「高雄溫泉館」從此歇業。此後，「高雄溫泉」就消失了，附近居民也不曉得，原來高雄鼓山竟也有碳酸鈣泉。

(中時 )