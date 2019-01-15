監院彈劾管中閔 台大師生：難道傳遞知識有罪？

監察院15日以台大校長管中閔在入閣期間，違法兼職為壹週刊撰寫社論，獲取年約新台幣65萬元兼職報酬，通過彈劾，監委陳師孟（中）、王幼玲（右）、蔡崇義（左）下午在記者會中說明調查經過等。中央社記者王飛華攝　108年1月15日

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旺報

監委因為台大校長管中閔之前替雜誌寫稿而彈劾管，曾為管中閔提起訴願的台大王姓博士生表示，第一次聽到經常持續的撰寫行為，銓敘部有函釋說會構成兼職。不知道該函釋字號為何？監察委員倒是可以先替自己的老院長刮鬍子。不願具名的台大教授則表示，大學老師本來就是文字工作者，任務就是要傳遞知識，「監察院認為傳遞知識是有罪的，太奇怪了吧。」

至於一向被視為反管的台大機械工程學系教授陳炳煇直說「不意外」，認為管中閔應該主動對外說明清楚相關兼職，台大也應成立獨立委員會調查，若管真的違法兼職，身為台大校長應有更高道德標準，主動請辭校長。

王姓博士生說，監察院前院長王建煊從1980年8月出版「租稅法」起，到2009年最後一版已有32版，廣受讀者支持，市場肯定，這種把著作定期改版的行為，按這次監委的看法也應該構成兼職。這段相當長的持續出版時間中，王本人先後擔任財政部部長、賦稅署處長及關務署署長，對稅務法規制定之背景及實務均甚有參與，故自行編著之「租稅法」出版一定也有利益衝突的問題。監委何不也以予調查，乃至於彈劾？

王姓博士生表示，除了藍營的王聖人以外，陳水扁執政時的司法院長賴英照，與現任司法院長許宗力，任內也都有重量級的法學論述出版成書，難道沒有利益衝突嗎？監委何不也以予調查，乃至於彈劾？難道司法院長的道德標準應該比台大校長低嗎？

不願具名的台大教授則表示，大學老師本來就是文字工作者，任務就是要傳遞知識，「監察院認為傳遞知識是有罪的，太奇怪了吧。」監察院硬拗說什麼常態性的稿費就算兼職，那請監察院先畫一條線出來，說明清楚到底多少錢以上的稿費算是兼職，這樣大家才有依據。

(旺報 )

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