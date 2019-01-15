北韓擁核國地位美國認了？美軍影片露玄機

2019年01月15日 17:29 中時電子報 馮英志

雖然美國先前認定北韓擁核武事實，但從未認定其為擁合國；然而韓媒指出，駐日美軍司令部近日將北韓和中國大陸及俄羅斯一起列為「三個宣佈擁核國家」，恐讓人誤解美國實際承認北韓為擁核國的錯誤印象。

這部The Mission of U.S. Forces Japan影片中提到，俄羅斯的擁核量為超過4000個，中國大陸為超過200個，北韓為超過15個。

南韓《朝鮮日報》15日報導，駐日美軍司令部上傳一部簡介美日同盟的影片中，將北韓與中國大陸、俄羅斯一起合稱為「三個擁核宣佈國家」（three declared nuclear states）；雖然美國部分承認北韓的核導彈能力，但正式將北韓列為「宣佈擁核國家」尚屬首次。而根據《核武禁擴條約》內容指出，包括中俄在內的聯合國安全理事會的5個常任理事國為「核子武器擁有國」。

這部影片是去年駐日美軍為強調加強美日合作而制定的。影片中，駐日美軍介紹東北亞地區的經濟與軍事重要性，並且強調中、俄及北韓的核武威脅；影片指稱，俄羅斯的擁核量為超過4000個，中國大陸為超過200個，北韓為超過15個。

但報導指出，南韓軍方人士認為把北韓將中國大陸與俄羅斯共同列為宣布擁核國家，可能會給人以實際上承認北韓為擁核國的錯誤印象；報導還說，美國近日來透過多種管道表露此立場變化，如美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）11日曾表示，對北韓非核化談判的終極目標是「保障美國國民的安全」。

南韓峨山政策研究院安全統一中心主任申範哲（音）表示，美國在強調軍事應對態勢時，經常提及北韓擁核的情況，但是在近期的情況下，這樣的影片似乎暗中反映了美國認為北韓是擁核國的認知，不免令人擔憂。

(中時電子報)