上午才嘆「被欺負」陳思宇志工傍晚遭攻擊

2019年01月15日 17:42 中時 張潼

代表「白色力量」出征士林、大同區立委補選的陳思宇，今早才在受訪時嘆說自己「一個女生被兩個男生欺負」，暗批藍綠對手以及其支持者，結果傍晚就傳出陳思宇的志工在百齡國小前遭一名男子甩巴掌。目前該名女志工已完成驗傷，將轉往後港派出所製作筆錄。

陳思宇今早受訪時表示，自己一個女生被兩個男生欺負，這次選舉真的有很多沮喪的事，例如他們的海報三不五時被撕裂，但旁邊某候選人的海報卻好好的；她直言，這些事情對同仁事情有影響，因為正當選舉卻被打壓、出去被攻擊，讓她很不捨。

結果，陳思宇話才說完沒多久，今傍晚就傳出有一名30多歲女性志工，在百齡國小前遭到一名男子甩巴掌，且該名男子打到志工右臉頰後，還意圖拉住現場其他民眾，直說「這就是不發重陽敬老禮金那個（指台北市長柯文哲）支持的」，要其他民眾不要支持陳思宇。

陳思宇剛剛受訪表示，由於這名男子打完人，還在現場一直罵，工作人員趕緊報案，並陪同志工到醫院驗傷，初步發現志工右臉頰紅腫，後續將走法律程序。

被問到是否懷疑是對手支持者所為？陳思宇痛心指出，她不去懷疑別人，但選舉至今，海報被撕、志工被尾隨、到今天直接被攻擊，「我可以落選都沒關係，但這種暴力應該被譴責，不能再有這種情況！」社會這麼多元，每個人都可以表達聲音，為什麼要用這種方式？

(中時 )