逾4成類風濕性關節炎病患：周遭親友不了解他們的痛

醫師表示，RA的痛要說出來，避免放任病症惡化。（魏怡嘉攝）

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61歲的黃先生，從小善於忍耐，工作猶如拚命三郎，同事曾形容他「不是鋼鐵人，而是『不是人』」，但是自從罹患類風濕性關節炎（簡稱RA）後，RA的痛對他來說就像滿清十大酷刑，可以痛到什麼都願意招供，且痛到動彈不得，連生活都無法自理，但這樣的痛，他卻很少說出口；醫師表示，RA的痛，許多民眾不曉得，投以異樣眼光，很容易讓患者產生防衛心態，故作堅強，有痛不說，甚至乾脆放棄治療，放任病症惡化。

中華民國風濕病醫學會理事長蔡文展表示，類風濕性關節炎是一種自體免疫引發的慢性發炎性疾病，患者會因為免疫系統「秀逗」，免疫細胞變身為「豬隊友」，攻擊關節組織而出現對稱性發炎、腫脹和疼痛等症狀，長期甚至可能導致骨質侵蝕和軟骨裂解。

而根據文獻資料顯示，若缺乏適當的治療與照護，8成類風濕性關節炎患者終會關節變形，且4成患者會因此殘疾在10年內喪失工作能力，不得不提早從職場退休。此外，嚴重類風濕性關節炎也會可能併發心臟與血管病變或憂鬱症。

一份由中華民國類風濕性關節炎之友協會及中華民國風濕病醫學會，共同針對台灣RA患者及其照護者所做的「RAMatters」調查就顯示，超過5成患者會因身體活動度變差感到焦慮或挫折，逾4成病人認為周遭親友不了解疾病對自己生活帶來的負面影響。

另外，在活動度部分，超過4成患者認為專業醫事人員低估了疼痛和疲勞帶來的影響，且超過半數患者期待醫師能更了解自己的治療需求，渴望未來能獲得更有感、真正改善病症的治療成果。

蔡文展醫師提醒，疼痛是類風濕性關節炎病程惡化的警訊，在台灣，許多人把「有痛不說」視為勇敢的舉動，但對類風濕性關節炎患者來說，忍痛並不是勇敢的表現，反而是忽視疾病進展，把自己推向關節變形導致殘疾的錯誤作為。

風濕病基金會台灣抗風濕聯盟執行長蔡長祐表示，臨床有助減緩類風濕性關節炎症狀或降低疾病活性的藥物很多，即使是中重度病患，也有生物製劑和口服小分子藥物加入治療的行列，且健保多已給付，患者只要積極配合醫師治療，症狀通常都可以獲得改善，呼籲患者應正視自己的感受，與醫師討論後透過快速且有效的「有感治療」，以提升生活品質，並且達成良好的疾病控制目標。

(中時 )

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