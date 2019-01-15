韓國瑜突擊工地春安 先砍市府委外工程

2019年01月15日 17:41 中時 劉宥廷

高雄市長韓國瑜(中)指出，高雄有將近140萬的勞工朋友，拜託老闆們在拼經濟、發大財之際，絕對要落實勞工安全，加強防護措施。（劉宥廷攝）

年關接近，高雄市長韓國瑜15日率隊突擊營造工地春安檢查，市府委外興建「高齡整合長期照護中心」大樓的新建工程在首日檢查中籤，因有多項缺失遭罰6萬元並下令停工改善；韓國瑜強調，工安無假期，更要落實職場安全與健康，才能維護工作者權益。

首日中籤受檢的營造工地是市府配合長照2.0政策，2017年興建的「高齡整合長期照護中心」大樓，該工程由瑞助營造股份有限公司承造，地上10層、地下2層，目前已進行至地上10層結構體階段，預計今年5月完工，可供衛生局、民生醫院、凱旋醫院、高雄市立中醫醫院使用。

韓國瑜指出，高雄有將近140萬的勞工朋友，拜託老闆們在拼經濟、發大財之際，絕對要落實勞工安全；市府對勞工安全十分重視，春安檢查展現守護勞工安全的決心，籲請興建工程等業者，更應加強防災意識，強化落實安全管理、防護設施。

由於該工程多屬高處、施工架、感電等高危險作業，檢查著重於「墜落、倒塌、感電危害預防」，勞檢發現6項優良作為，但另有施工架未設護欄等4項缺失，將依法裁處，並限期改善。

勞工局指，因年關將近，事業單位恐因歲休、趕工，發生職業災害，才特別展開大規模檢查，今年春安檢查從1月7日起至2月20日；勞檢處將不定期實施複查，以杜絕工安意外。

(中時 )