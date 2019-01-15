準備上首艘陸自製航母 改良型殲15現身

2019年01月15日 17:36 中時電子報 楊幼蘭

殲-15

今年4月23日是解放軍海軍成立70周年紀念日，專家認為，已結束第4次海試的第一艘中國大陸自製航母002艦很可能在4月服役。除了航母外，各方最關心的，就是艦載機。

央視最近報導了海軍艦載航空兵駕駛殲-15訓練的畫面，其中可以看到兩架尚未塗裝的「飛鯊」艦載戰機，顯示它們仍是原型機，正在接受測試，新浪軍事分析指出，這可能是殲-15的改良型。

殲-15是航空工業沈飛研製的解放軍第1代艦載固定翼戰機，採用了機載機械掃描脈衝多普勒雷達、霹靂-12主動雷達導引空對空飛彈、霹靂-8B格鬥空對空飛彈，具備發射鷹擊-83K反艦飛彈的能力，可以打擊水面目標，也能發射反輻射飛彈、精確制導炸彈，打擊地面目標並進行防空壓制。此外，它還能掛載夥伴空中加油吊艙，進行空中加油，是解放軍海軍艦載航空兵主力戰機。

分析指出，隨著時間推移，殲-15也到了升級時候，從國內外戰機發展來看，換裝有源相控陣雷達是趨勢。根據2018年珠海航展相關資訊看來，中國大陸機載雷達廠商已完成朝有源相控陣雷達升級換代，應該不會再保留機械掃描雷達的產能。

殲-16與殲-10C等戰機已配備有源相控陣雷達，殲-10A在中期升級的時候也將換裝。也因此，分析認為，殲-15改進型將會用機載有源相控陣火控雷達，以替代現有的機械掃描雷達，來提高戰機探測和攻擊能力。

而為了配合新型雷達，殲-15改進型機載武器也會升級，改裝新一代中遠端空對空飛彈、霹靂-10紅外成像制導空對空飛彈等。而空地武器可能會增加衛星制導炸彈、隱身防區外彈藥布撒器、超音速反艦飛彈等。分析指出，經過這些改進後，殲-15改良型已經能對抗3代半戰機，成為第4代隱形戰機服役前比較理想的過渡機。

002艦經過多次海試，即將交付解放軍，後續航母建造也已提上日程，因此解放軍海軍需要組建更多艦載機部隊，相對也需要更多艦載機。分析認為，002艦極可能會配備殲-15改良型戰機，現有殲-15將趁大修的時候按照這個標準，進行改進與升級。除了艦載戰機改良外，解放軍海軍還加速培養艦載機飛行員。

隨著解放軍自製航母和艦載機部隊與日俱增，解放軍海軍需要更多艦載機飛行員，有消息說，海軍已經裝備了教練-9H、教練10H等新一代教練機，用來培訓艦載機飛行員，以便為未來航母儲備充足的人才。

不過，分析也指出，隨著美國隱形艦載戰機F-35B已經首次投入實戰運用，而F-35C即將形成初始戰力，殲-15與改良型戰機與它們對抗已力不從心。也因此，解放軍海軍需要更先進的隱形艦載戰機，殲-20戰機已服役空軍，顯示解放軍已經掌握第4代隱形戰機技術。對於海軍來說，考慮及2020年之後作戰環境，第4代隱形戰機發展應該要提上時程了。

(中時電子報)