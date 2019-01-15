美國防部報告：大陸全球擴張可能威脅美軍海外部署

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美國國防部在一份送交國會的報告中說，大陸在全球範圍內擴大經濟和戰略影響力，並對美軍的海外部署產生影響。

美國之音中文網報導，依照2018財年國防授權法的規定，五角大廈的報告拙，美國國防部不認為大陸每一個海外擴張項目都是威脅，因為美國支持各國有權決定自己經濟利益的原則，而且競爭並不意味著衝突不可避免，也不排除美國與大陸在具有共同利益的領域合作。

報告還說，國防部將繼續評估大陸全球擴張對美國防務的影響，確保在遏阻努力失敗時，美軍具有能夠打仗並贏得勝利的、令人信服的軍事力量。

一段時期以來，大陸大力推動的一帶一路戰略引起了包括美國在內許多國家的警惕，但是北京稱，和平是一帶一路的基調和底色，開放包容與互利互贏是這一戰略的核心。星期一（2019年1月14日）公開發表了《大陸全球擴張對美國防務影響評估》。

這份報告說，大陸的一帶一路項目已經擴展到全球各地，甚至包括拉丁美洲和北冰洋，其中一些項目能讓大陸海軍在印度洋、地中海和大西洋一些港口部署後勤設施和資源，保護其不斷擴張的海外戰略利益，這一發展對美軍的海外部署、訓練和後勤支持產生影響。

報告舉例說，在吉布地的大陸第一個海外軍事基地能增強它遏阻對手使用軍力的能力，另一方面，大陸通過一帶一路項目對其他國家的政策行使否決權的企圖如果不加以制止，可能會威脅到美軍使用這些國家的港口和設施。

五角大廈的報告說，美國國防部不認為大陸每一個海外擴張項目都是威脅，因為美國支持各國有權決定自己經濟利益的原則，而且競爭並不意味著衝突不可避免，也不排除美國與大陸在具有共同利益的領域合作。

報告還說，國防部將繼續評估大陸全球擴張對美國防務的影響，確保在遏阻努力失敗時，美軍具有能夠打仗並贏得勝利的、令人信服的軍事力量。

一段時期以來，大陸大力推動的一帶一路戰略引起了包括美國在內許多國家的警惕，但是北京稱，和平是一帶一路的基調和底色，開放包容與互利互贏是這一戰略的核心。

(中時 )

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