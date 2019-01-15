前總統馬英九拜會星雲大師 親贈八年執政回憶錄

2019年01月15日 17:44 中時 林雅惠

前總統馬英九與星雲大師祕談15分，隨後星雲大師送他到藏燈樓門口。（林雅惠攝）

前總統馬英九前往美濃區石母宮祈福參拜，與大家合影留念。（林雅惠攝）

前總統馬英九15日上午在前高雄縣長楊秋興陪同下，前往佛光山大雄寶殿參與「洗佛」及探視星雲大師，並親贈著作「八年執政回憶錄」，也請大師多保重身體，與大師祕談15分後離去，對於媒體詢問會跟星雲大師請益總統大選的事嗎？馬英九表示不會談政治的問題。

馬英九拜會星雲大師前先抵達佛陀紀念館參觀正在展出的「雲南香祕境」展覽，隨後到佛光山大雄寶殿禮佛洗佛，再拜訪星雲大師，高齡92歲的星雲大師坐著輪椅親自到「傳燈樓」門口迎接，馬英九親贈他最新的著作「八年執政回憶錄」給星雲大師。

馬英九表示，他每年都會來拜會星雲大師，過去他在法務部服務時，在台南明德外役監成立戒毒單位，佛光會派法師來，效果非常好，出去再犯率低，比其他用藥物戒治都還好。

馬英九與楊秋興之後進入室內與星雲大師祕談15分鐘，隨後星雲大師送兩人到藏燈樓門口，對於媒體詢問會談內容，三人均未回應。

下午馬英九則到美濃「石母宮」參拜，得知廟裡祭祠的主神是鄭成功之母時，馬英九開始細說清代如何把台灣納為中國的一部分，媒體追問：「台灣現在是中國的一部份嗎？」，馬英九笑回：「台灣是中華民國的一部分」。

(中時 )