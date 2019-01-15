獅友會連續6年募款 助偏鄉百所學校助學

今年國際獅子會向獅友募捐235萬元，購買背包、鞋子和紅包袋，發送給全台83所偏鄉學校，近900名學童受惠。（李其樺攝）

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台南市有50間偏鄉學校也受惠國際獅子會的公益募捐，圖為獅子會贈送愛心背包、鞋子和紅包禮袋給左鎮國小學童。（李其樺翻攝）

國際獅子會連續6年向獅友募款，透過募捐愛心午餐、圖書基金等方式幫助偏鄉小校學童助學。今年國際獅子會向獅友募捐235萬元，購買背包、鞋子和紅包袋，發送給全台83所偏鄉學校，近900名學童受惠。

國際獅子會300D1區15日上午在新化山水中莊園舉辦捐贈儀式，前秘書長林榮郁表示，當初獅友會會員定期聚餐，從2013年發起「每月一餐送愛到偏鄉」活動，來參加聚餐的獅友每人繳交1000元當愛心餐費，平均每月捐3萬元給不特定偏鄉學校，6年來共捐出近千萬善款給上百所偏鄉學校。

林榮郁表示，從2017年起國際獅子會更發起「「獅有情，喜閱心募萬卷書，茁壯偏鄉孩子的未來」活動，捐贈25所偏鄉學校圖書基金各1萬元，目前已連續舉辦2年。

林榮郁說，今年繼續向獅友募款，由捐贈圖書基金改為購買全新背包、鞋子，並附贈1200元的紅包禮袋，一個分會認養一間學校，今年共認養全台83所偏鄉學校，除了用實質物品鼓勵孩子向學，也讓孩童感受過年喜氣。

其中台南市有50間偏鄉學校也受惠國際獅子會的公益募捐，左鎮國小校長李智賢表示，感謝國際獅子會獅友們的愛心，幫助偏鄉學童助學，拉近城鄉差距，期許學子體會飲水思源，將來出社會後也能奉獻他人。

(中時 )

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