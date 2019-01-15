參選2020的因緣在元宵節？王金平：希望是這樣

2019年01月15日 17:43 中時 郭建伸

立法院前院長王金平明天將出版自傳新書，受訪時被問參選的因緣在元宵節前後？王說，「應該希望是這樣」。（郭建伸攝）

立法院前院長王金平日前表示，還在等待宣布參選2020總統的因緣，他今受訪時被問及，是否參選的因緣在元宵節前後？王說，「應該希望是這樣」。媒體追問，因緣還差在哪邊？王笑說，就是時間還沒到啊，元宵節前還看不到因緣成熟，因緣足的話才能宣布時間。

王金平明天將出版新書《橋-走近王金平》，今下午則先與新任行政院長蘇貞昌晤談會面。行政院長蘇貞昌今拜會朝野各黨團，並在最後時間與王金平會面。晤談時，王向蘇表示台灣最大的困境是朝野不和諧導致政治內耗。

值得關注的是，行政院副秘書長何佩珊在蘇貞昌還沒到王金平辦公室前，還先將新書拿給王金平簽名；王說，這是他第一本簽名書，簽名時還問何名字怎麼寫，何佩珊則笑說「謝謝院長，太珍貴了！」在一旁的民進黨團總召柯建銘則開玩笑說，「你可以寫（署名）公道伯」。

等待蘇貞昌時，何佩珊還問王這本書「有沒有我們共同的回憶？」王金平則向柯、何兩人簡單介紹書本內容，如去巴拉圭、薩爾瓦多、教廷拜會，柯建銘則說，「（書）裡面都是總統較多啦」。

與蘇貞昌晤談時，王向蘇表示，台灣最大的困境是朝野不和諧導致政治內耗，國內一定要團結，「一定不要再分藍綠，一定要坐下來好好談」。

由於王金平日前曾提及參選2020的因緣，今媒體頻頻追問他時間表，是否會在17日在高雄的感恩餐會宣布？王則否認，要等因緣成熟，但現在還在累積因緣中，所以沒有17日的問題；不過後來王一度鬆口，表示希望在元宵節前後。

媒體追問，是否會與國民黨主席吳敦義或有意參選的朱立倫結盟，王金平說，如果大家都有登記參選，當然是兄弟登山各自努力。

賴清德昨卸任行政院長時時提及，台灣要團結因應兩岸問題，媒體也詢問王金平有何感想？王金平說，台灣面臨兩岸問題時都圍繞在一個中國、一國兩制、九二共識，這三個議題在這轉來轉去，太複雜了，而彼此提出的想法都被對方反對。

王說，兩岸互相沒有一致立場，台灣的重要政黨也都彼此不同意彼此的兩岸論述，甚至國民黨內也有好多意見，「現在叫我提10個我也可以提，沒有用的啦！」，他認為自己還是要審慎跟各界磨合，「精誠所至，金石為開」，最後再提出來兩岸的想法。

(中時 )