加拿大公民走私毒品遭陸重判死刑

2019年01月15日 17:45 中時 鍾玉玨

陸加關係急凍！大陸前天重判涉嫌走私毒品的加拿大公民謝倫伯格（RobertSchellenberg）死刑，從去年12月30日發回重審到前天重判死刑只花了16天，猶如開了快車道，引發外界質疑係報復加拿大逮捕華為公主孟晚舟。加拿大總理杜魯道火速以強硬態度回應，表達對北京的不滿，並公開呼籲國際重視大陸任意執法的風險。此外，加拿大外交部也修訂赴大陸的旅遊警告。

36歲謝倫伯格涉嫌從大陸走私225公斤俗稱冰毒的甲基安非他命從大連以海運走私到澳洲。他2014年12月被捕，2016年3月首度受審，去年11月一審被判刑15年、驅逐出境。他不服提出上訴，爭取法官從輕發落。但上訴時碰上孟晚舟在加國被捕，大陸法院認為一審判刑過輕，發回重審。

前天大連中級人民法院重審，認為他犯案「證據確鑿、充分、指控罪名成立」，也認定他是主謀而非從犯，當庭宣判他死刑。謝倫伯格有權在收到判決書10天內，向遼寧省高等法院提出上訴。

包括CNN、BBC、紐約時報等外媒都指出，謝倫伯格的死刑判決時機點敏感，有政治操弄與外交上的考量，顯然大陸要利用本案向加拿大施壓。

加拿大總理杜魯道強烈譴責大陸做法專橫、武斷，也呼籲國際關注大陸任意執法的風險，稱「大陸任意判處死刑，身為政府我們對此極為關切。」加國外交部也升高了對大陸的旅遊警示，警告赴陸加國公民需注意陸方「任意執法」的風險。

在謝倫伯格案重審之際，杜魯道也宣布對內閣進行小幅改組，由大學法學院教授拉梅提（DavidLametti）接替王州迪（JodyWilson-Raybould）出任司法部長。外界認為，新任司法部長將參與是否引渡孟晚舟至美國的決定。

本案讓陸加關係進一步緊繃。目前北京還以國安罪名逮捕了加拿大前外交官康明凱、商人斯帕弗。美國喬治華盛頓大學法律系教授克拉克（DonaldClarke，郭丹青）稱，在大陸重審並不常見，而重審被加重判罪就更少見。他說，「很明顯，大陸認為扣留人質在外交上是可被接受的方式。」

儘管謝倫伯格判決充滿疑義，不過加拿大《環球郵報》也指出，謝倫伯格2003年在加拿大曾因販毒而被判刑16個月，當時法官曾警告他販毒的嚴重性，也語重心長地說：「你住在全球最好的國家，沒有捲入利比亞或敘利亞的戰亂。我知道你有自己的苦，但你得自己正視與解決。」

(中時 )