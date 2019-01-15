率藍15縣市赴陸參加國共論壇？吳敦義：時機成熟就會去

國民黨主席吳敦義15日下午出席苗栗縣黨部感恩茶會，對率藍15縣市赴陸國共論壇，他表示，時機成熟就會去。（巫靜婷攝）

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巫靜婷

國民黨主席吳敦義15日出席苗栗縣黨部五合一選舉感恩茶會，受訪時表示，依照《國家機密保護法》規定，卸任副元首5月20日後管制期滿，出訪不再需總統府同意，外傳擬率15位黨籍縣市首長赴陸參加國共論壇，被問最快管制期滿時就去嗎？吳回應，不那麼急，時機成熟就會去。

吳敦義被問過去有藍8縣市訪陸成功經驗，未來是否率藍15縣市赴陸參加國共論壇，他表示，1年多來陸方國台辦與黨內大陸事務處有多次聯繫，希望能夠對談，中央黨部處理兩岸事務，建構1個農村、都市交流平台，就不必縣市一對一對接，徒增麻煩。

吳敦義表示，海峽論壇已經開過1次，當時一度請副主席曾永權去，後未准許，才改請未受管制的副主席郝龍斌去，他是卸任副元首受《國家機密保護法》規定，出訪需經總統府同意，今年5月20日期滿3年，管制解除就無需總統蔡英文同意，現在已經1月，訪陸還不急。

吳敦義下午到苗栗縣黨部舉辦茶會，感謝黨員團結支持，讓苗栗維持藍天，並說到22縣市有15位首長為藍營，議長部分藍營也囊括19位，藍天再現證明執政黨不受人民信賴，並提及「4個支柱」分別是建構廉能有效率的政府、拚經濟人民發大財、公義和諧社會及幸福家庭。

吳敦義說，一中各表的九二共識下，兩岸維持穩定發展，讓老百姓過好日子是國民黨的目標。他提到，完全執政時期，沒有清算、鬥爭民進黨，未來國民黨將學習「當仁不讓」，不讓人侵門踏戶來欺負。

(中時 )

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