黃智賢犀利訪哥哥黃偉哲 中視《夜問打權》今晚首同框

黃智賢（左）訪問哥哥黃偉哲。（中視提供）

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黃智賢專訪台南市長黃偉哲。（中視提供）
兄妹同框。（中視提供）
兄妹玩自拍。（中視提供）

中視新聞台晚間8點節目《夜問打權》，今（15日）晚播出台南特別版，主持人黃智賢特地南下出外景，這次要專訪台南市長黃偉哲，睽違13年「兄妹獨家首度同框」話題十足，因為兩人政治立場完全不同，節目上兩人有話直說，火花四起。

黃智賢主持政論節目風格犀利，深受觀眾喜愛，他的哥哥是黃偉哲如今成為新任台南市長，黃智賢特地到訪台南，當兄妹倆變成主持人與受訪者的角色，專訪過程很有火花。兩人的口才好，說話直來直往，黃偉哲面對曾被質疑是兄妹藍綠兩邊同時押寶，他在節目上表示，他當市長，黃智賢並沒有得到什麼好處，妹妹主持節目廣受好評，他也沒有因此受惠，兄妹單純只是各做自己該做的事。

錄影前，黃智賢貼心的幫哥哥喬好領帶，黃偉哲也盡地主之誼，帶著黃智賢到台南知名景點藍晒圖文化園區，兄妹倆還一起玩自拍。台南道地小吃很有名，黃偉哲便帶著黃智賢到正興街、國華街吃美食。兄妹倆各有政治立場，公開場合鮮少同台，更長達13年沒有同框，這難得的同框畫面一定要鎖定今(1／15)晚8點中視新聞台《夜問打權》，中天娛樂台於隔日早上10點重播。

(中時 )

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