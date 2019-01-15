7旬嬤秀廚藝　獨老提前樂享圍爐

2019年01月15日 17:51 中時 莊曜聰

高齡70歲的邱阿嬤（右一）擅長客家料理，得知華山基金會要辦活動，自告奮勇下廚炒大麵、煎香腸，讓眾人品嘗她的好手藝。（莊曜聰攝）

邱阿嬤擅長客家料理，雖然一眼失明，廚藝仍精湛。(莊曜聰攝)

華山基金會呼籲善士踴躍認捐年菜。(莊曜聰攝)

農曆新年將至，華山基金會後壁站舉辦活動，提前讓在地的獨居長輩感受年節氣氛，辦桌圍爐熱鬧一下，70歲的邱阿嬤擅長客家料理，她自告奮勇下廚炒大麵、煎香腸加菜，幼稚園小朋友也以陶笛演奏望春風、天黑黑，長輩開心唱和，場面溫馨；華山基金會台南A區市站長張瑞芬表示，城市與偏鄉資源差異大，目前台南規畫送出2,200份年菜到獨老家中，僅勸募到6成，仍需善士多幫忙。

家住安南區的邱阿嬤也是華山服務的個案，曾到新竹學過客家料理，也開過小吃攤，近年因為眼睛不適入院就診開刀，右眼失明，左眼也被醫生叮囑不要待在油煙多的場所，但她仍希望把自己的手藝傳承下去，得知後壁站要辦活動，主動跟社工說要協助。

高齡7旬的邱阿嬤穿上廚師服有模有樣，一直說自己滷的豬腳、綠豆蒜超級好吃，當年開店時連日本客人都說讚，她仍未放棄廚師夢，表示未來如果開店，盈餘也要做公益；除了配料滿滿的炒大麵，她還教了一套烹煮香腸的訣竅，先用電鍋蒸再下鍋煎，可以逼出油脂，不易燒焦，老人家吃也健康。

包括後壁區長翁振祥、新嘉國小校長林良駿、仕安社區發展協會理事長廖育諒、新嘉里長張細雲等人都到場與獨老們同樂，一起開心圍爐，老人家都笑開了，現場也擺出一份600元的年菜，呼籲民眾踴躍認捐，讓獨居長輩能夠過個好年，華山基金會指出，今年勸募狀況不如預期，仍待善心人士捐輸，愛心專線(06)6851730。

(中時 )