又是酒後家暴 彰化男不滿父親碎念持菜刀弒親未遂

2019年01月15日 18:06 中時 鐘武達

邱姓男子持粉紅色的菜刀將父親砍成重傷送醫。（鐘武達翻攝）

彰化縣永靖鄉42歲邱姓男子因不滿父親碎唸他酗酒又不專心找工作，14日中午竟在酒後持菜刀相向，造成老父親全身6處撕裂刀傷，全案經警方移送彰化地檢署，檢察官訊後認邱涉有《殺害直系血親尊親屬未遂罪》嫌且有勾串證人之虞，15日向彰化地方法院聲請羈押禁見獲准。

警方說，日前新北市發生1名男子只因兒子買肉圓沒有加辣就對母子動粗引發各界撻伐，與邱姓男子弒親未遂案，同樣都是喝酒所挑起的家暴案件，值得關切。另有員警私下表示，酒後容易失態，行為也可能失控，酒還是少碰為上策。

員林警分局偵查隊長詹廷育指出，住永靖鄉竹子村42歲邱男，沒有穩定工作，平時又愛喝酒，經常遭到60多歲父親指責，14日中午午餐時，邱嫌又因喝酒被碎念引發口角衝突，於是便藉著酒意跑到廚房持菜刀狂砍父親，最後致邱父頭部、臉部及手部多處受傷。

警方隨獲接獲報案趕到現場時，邱男的手上還拿著菜刀，其父親則是血跡斑斑神情恍惚的模樣，當場，員警制伏邱男奪下菜刀並依現行犯逮捕，同時通報救護車將邱父送往員林基督教醫院治療。

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