彰化立委補選民進黨主席卓榮泰陪同黃振彥搶頭香完成登記

2019年01月15日 17:59 中時 謝瓊雲

黃振彥(中)在民進黨主席卓榮泰(左)、前彰化縣長魏明谷(右)陪同下，率先完成登記。（謝瓊雲攝）

彰化縣選委會總幹事賴致富(左)在完成登記作業後親自送上收據。（謝瓊雲攝）

彰化縣第一選區立委補選登記作業自14日起至18日為止，民進黨徵召提名的前鹿港鎮長黃振彥，15日下午4點由黨主席卓榮泰陪同登記，卓榮泰強調這次補選是關鍵一役，勝選才能為民進黨打下一劑強心針，讓人民看見民進黨的反省、改革與改變。

除了全縣黨公職幹部和黨籍議員、鄉鎮長與代表，前縣長魏明谷、縣黨部主委邱建富、立委黃秀芳與洪宗熠等人都專程前來陪同黃振彥赴彰化縣選委會登記，選委會總幹事賴致富也親自送上受理完成的收據，成為裡次立委補選手為完成登記參選的參選人。等待時卓榮泰還對黃振彥說，一個月前我登記參選黨主席，現在換我陪你來登記，希望延續勝利的氣勢，讓你接棒贏得勝利。

卓榮泰表示，這次五席立委補選對民進黨很關鍵，關係民進黨是否再起的一役，他當場下達指示，要求全體黨公職通通不能缺席，一起努力輔選，唯有1月27日台中勝利、3月16日彰化勝利，才能贏回信心。

卓榮泰說，今天對他而言是攻城掠地的一點從北到南，陪同完成登記後還要趕到台中輔選；民進黨會將過去的反省放在內心、滿懷信心，向鄉親推薦最優質的立委人選，提出最好的政見，由中央協助地方，保證一定會實現承諾。

魏明谷說，歷經敗選後這些日子的沉潛、反省和檢討，相信未來五席立委補選，民進黨一定會翻轉局面，在補選中獲勝，重新拉抬氣勢；相信黃振彥是優質人選，能取得這關鍵的一席，讓彰化縣四席分區立委都留在民進黨。

黃振彥也信心滿滿表示能拿下這一席，他強調自己從政近20年長年在鹿港深耕，獲鄉親疼惜肯定，六年半前轉戰鎮長，正是黨氣氛最低迷的時候，因為全體黨公職十分團結一致輔選，當時以71.2％得票率高票當選，一舉逆轉局勢，讓民進黨再起、在之後的大選中勝出。

另外國民黨提名的前副縣長柯呈枋、時代力量楊澤民和素人紀慶堂，預計將在17日星期四進行立委補選登記。

(中時 )