《中時晚間快報》管中閔違法兼職案 監察院通過彈劾

◎管中閔違法兼職案 監察院通過彈劾

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中時電子報
綜合報導

◎管中閔違法兼職案 監察院通過彈劾

台大校長管中閔被爆曾以不具名方式在某週刊寫專欄，每年領取稿費達60餘萬元，引發爭議。監委王幼玲、蔡崇義去年立案調查管中閔任公職、教職期間是否有違法兼職情形，監察院今召開審查會，通過彈劾管中閔。

◎單周49例爆流感重症 H1N1反撲中壯年要小心

流感疫情持續升溫，疾管署統計，國內上周爆增49例流感併發重症，創下本季自去年十月以來單周新增病例最高紀錄，尤其過去被認為健康無虞的50歲到64歲的中壯年都成為被病毒侵襲大宗，且流行的正是3年前引發流感大流行的H1N1病毒，導致葉克膜都不夠用，中壯年中鏢後演變成重症死亡率高達8％。

◎美陸競賽升溫 專家：失控恐開戰

美中競爭升溫，尤其是貿易戰越演越烈，許多研究美中關係的專家指出，必須防止雙方越演越烈的恐懼和雙方敵意失控，最終可能會導致戰爭，2019年最大的政策挑戰是，必須找到一個途徑，避免發生局勢失控。針對台灣議題，美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲則呼籲，美國不要在誘惑下，將台灣作為棋子或是與中國談判的槓桿點，台灣政府則應維持目前的溫和和克制的中國政策。

◎吳謹言吻聶遠 哪怕受盡傷害也不改初衷

愛奇藝古裝大劇《皓鑭傳》將於1月19日在兩岸播出，今釋出最新片花透露吳謹言、聶遠與茅子俊三人之間更錯綜複雜的關係，李皓鑭（吳謹言飾）不僅主動吻上呂不韋（聶遠飾），並且真情告白：「如果真切地愛慕一個人，哪怕受盡傷害也不改初衷。」

(中時電子報)

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