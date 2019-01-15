梅干扣肉當早餐　五星飯店用客家美食做國民外交

林口亞昕福朋喜來登酒店推出客家美食當早餐，要用美食做國民外交。（吳岳修翻攝）

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林口亞昕福朋喜來登酒店推出客家美食當早餐，要用美食做國民外交。（吳岳修翻攝）

梅干扣肉、福菜肉片湯、擂茶麻糬都是廣受民眾喜歡的客家美食，來台觀光旅遊的外國旅客也讚不絕口，有飯店業者腦筋動得快，早餐推出改良版的美味客家料理，改用西式麵包夾入梅干扣肉，獨特的口感獲一致好評。

去年12月才正式開幕營運的林口亞昕福朋喜來登酒店，位於機場捷運線林口站旁，20分鐘車程即達桃園國際機場，開車由中山高速公路往返台北市交通便利，地點適中，吸引不少歐美國際旅客入住。

酒店公關表示，早餐是一天的開始，很多觀光客將飯店早餐視為重要的一餐，美食更是最快拉近人與人之間距離的橋樑，為了推廣台灣美食文化，酒店別出心裁融合客家美食的精華，推出業界罕見的客家早餐系列，飯店大廚挖空心思設計菜單，每日變換超過45道新鮮菜色，搭配經典客家花布點綴，讓客家美食在國際酒店變得「很潮」。

酒店公關也說，酒店推出Buffet客家自助式早餐，包括冷熱盤區、湯品粥區、蛋糕甜點等，蒸物可以嚐到客家芋粿、草仔粿，功夫菜如客家梅干扣肉、樹子蒸魚、福菜肉片湯，就連甜點客家擂茶麻糬、三義斷橋餅都搬進酒店，主廚團隊發揮巧思，將客家菜代表梅干扣肉包進手工麵包，沙拉沾醬增加金桔油醋，菜單設計細膩，小至佐醬都可見到客家文化縮影。

(中時 )

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