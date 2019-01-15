春節連假 移民署啟動「３３３春節疏運方案」

移民署針對桃園機場過年連假人潮，啟動「333春節疏運方案」。〔謝明俊翻攝〕

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國境事務大隊在春節期間也會準備「豬年吉祥」的豬年小紅包贈送給申辦民眾。〔謝明翻攝〕

今年春節連假長達９天，桃園機場過年加班機創下歷年新高，內政部部長徐國勇相當關心春節期間旅客入出國情形，特別請移民署規劃春節通關疏運方案，讓國人返臺過年及出國旅遊順暢通關。

依據桃園機場公司資料，今年春節加班機班次合計超過854架次，較去年700多架次大幅增加。去年大年初五，桃園機場單日旅客量最高為14萬3,650人次，移民署預估今年大年初六(2月10日)，將會突破15萬人次，面對屢創新高的春節旅運量，著實考驗桃園機場C、I、Q、S各單位的疏運準備。

為因應桃園機場春節加班機爆量狀況，移民署規劃啟動「333查驗通關疏運方案」，讓入出國旅客都能便捷通關，包括：

一、3項人力調度準備：動員桃園機場全體480名內外勤人力外，並調度臺北港、基隆港及松山機場所屬人員支援桃園機場，加上保全人員及實習生志工等96名協勤人力，全數投入第一線旅客通關疏運。

二、3類旅客通關服務：加開行動不便旅客專檯、自動通關隨行兒童專檯、及協助班機即將起飛旅客通關，讓上述旅客可加速通關。

三、3個呼籲：請旅客提早至機場辦理通關手續、多加利用自動查驗通關系統(e-Gate)，並配合非洲豬瘟防疫，不要攜帶肉類製品返國，避免入出國卡關。

移民署提醒已排定出國欲申辦自動通關的國人，申請時記得要攜帶護照及身分證、駕照或健保卡等第2證件，另民眾亦可提前至移民署臺北市服務站、臺中市第一服務站、花蓮縣服務站、嘉義市服務站、高雄市第一服務站及外交部領事事務局(中央聯合辦公大樓北棟1樓)申辦，出國時即可立即使用，享受快速通關服務。國境事務大隊在春節期間也會準備「豬年吉祥」之豬年小紅包贈送給申辦民眾，祝大家出入國平安順遂，諸事大吉。

(中時 )

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