搭「臺馬之星」航輪海大學生落海 海空搜救中

台馬之星。(本報系資料照)

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（19:54更新 加海大生資料）就讀國立海洋大學「學士後輪機學士學位學程」一年級的學生陳冠豪，12日與系上師長共26人，搭乘台馬之星前往海大馬祖校區進行短期實習，原定今（15）日返回基隆港，豈料卻在下午3時許意外落海，連江縣府獲報後，通知立委、海巡署、空勤總隊各單位前往搜救，目前尚在搜尋中，至今未果。

連江縣交通旅遊局長林長青指出，今日下午3時14分獲報，台馬之星航行於北緯25度34.500、東經121度08.166、距離基隆約42浬處，發生1名學生落海，縣府立即成立緊急應變中心，召集相關單位，並立即通報消防局、海巡署、交通部航港局北部航務中心，立委陳雪生也協助通報空勤總隊。

林長青說，船長當下停止航行，待空勤總隊於下午4時50分抵達落海地點，海巡署連江艦也相繼抵達，不過等到晚間6時天色漸暗，因避免耽誤其他乘客行程，船舶再開，目前正在航行中，搜救單位也正努力持續搜救中。

海大校長張清風表示，學校是在下午4時30分接到船公司通知陳生落海，目前已通知陳生的家屬，但因為收訊不佳，目前無法聯繫到船上師生，無法得知詳細情形；而船上26人都是輪機系師生，3天前前往馬祖、大陸參訪，今天準備返回基隆，陳冠豪同學是大學畢業後，就讀海大的「學士後輪機系」，對於發生這樣的意外，他很驚訝。

新華公司總經理劉三光則說，這艘台馬之星重達近5000噸，最大承載人數580人，此班次則載有66人，今日上午10時從馬祖南竿出發，但在下午3時左右，有船員從B甲板右舷發現有個人影掉下去，遂立即通報船長掉頭搜救，並通知公司，直到天黑近晚間6時，才繼續航行，原本6時就會靠泊基隆港，現預計晚間8時30分。1

(中時 )

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