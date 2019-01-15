日軍第6燃料廠修繕工程樓梯扶手意外倒塌

新竹市政府委託工程進行歷史建築「日本海軍第6燃料廠新竹支廠」修繕工程，意外發生樓梯扶手牆面倒塌，市府已要求緊急停工。（陳育賢攝）

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新竹市政府委託工程進行歷史建築「日本海軍第6燃料廠新竹支廠」修繕工程，意外發生樓梯扶手牆面倒塌，市府已要求緊急停工。（陳育賢攝）

新竹市政府委託「大闔營造工程公司」針對歷史建築「日本海軍第6燃料廠新竹支廠」，進行環境整理及6棟眷舍簡易修繕工程，但因榕樹的氣根深入至樓梯扶手牆面裂縫內，以致牆面被氣根整面脫開基礎倒塌，市府已緊急要求停工，並釐清責任。

市府指出，第6燃料廠新竹支廠發生樓梯牆面倒塌後，已要求即刻先行停工，相關後續裁處未定案前，要求承包廠商停止該環境整理工程範圍內之所有工項，以釐清責任；至於樓梯扶手復原方式，將由文化局另請文資委員協助審查，並依文資法相關規定裁罰。

文化局並表示，海軍燃料廠樓梯是眷戶後期克難式增建，目前整體結構都極為不穩，故除樓梯扶手復原外，尚需考慮整體結構補強再一併處理，後續除依文資法裁罰外，也將依文資委員建議方式，責成廠商回復原狀，以保留歷史記憶。

位在新竹市建美路的「日本海軍第6燃料廠新竹支廠」是台灣現存最大規模日本軍事工業遺址群，廠內擁有醒目地標「大煙囪」，台灣光復後，國軍眷戶遷入，利用原廠房空間內部搭建隔間，分戶居住，形成「屋中有屋，房中有樓」的特殊景觀，廠房內之大煙囪更成為稀有霜毛蝠的棲地，成為重要的生態場域。

(中時 )

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