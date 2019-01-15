北港清朝進士宅隱身小巷 古老木屋凍結時空

2019年01月15日 18:59 中時 張朝欣

清朝進士宅的內牆為「3片平磚、1片立磚」閩式建築工法。（張朝欣攝）

北港鎮義民里里長吳國興進行里內老建物普查，發現1座清朝房舍，考查後證實為清進士5品官黃世淵宅第，由於隱身狹小巷弄間罕為人知，全屋為木造結構，2層樓建築、3平磚1立磚的牆壁極具特色，將提報縣府登錄為古蹟。

義民里位於北港鎮早年市集「暗仔街」、「蕃簽市」旁，是清朝時期雲林沿海最熱鬧的地區，許多達官商賈在此建屋居住，後因時空變遷市集轉移至北港朝天宮廟前中山路，但也因久未開發，里內許多清代、民初的老建物得以保存。

義民里里長吳國興最近進行里內古蹟普查，發現至少有20餘處老建物，其中年代最久遠的為清朝進士5品官黃世淵宅第，由於前宅已因道路拓寬拆除，僅剩後宅隱身於博愛路小巷內，門面也被平房擋住，因此很少人知道此處有座進士宅。

吳國興表示，黃世淵後代子孫已不在進士宅居住，但為緬懷先祖，每隔一段時間就會回來清理打掃，2、300年前的木造建築相當堅固，樑柱、磚牆等主要結構還很完整，門前老井至今持續湧泉，時空彷彿在此凍結。

進士宅的內牆為「3片平磚、1片立磚」閩式建築工法，即每3片平磚配合1片立磚砌成，磚牆的中空部分以泥土、碎磚填充。吳國興計畫將進士宅提報縣府登錄為古蹟，藉由公部門力量進行整修，重現早年官家門面並做為文史工作者的研究史料。

(中時 )