東森房屋70歲房仲王 贏年輕人創千萬俱樂部傳奇

2019年01月15日 19:00 中時 盧金足

東森房屋董事長王應傑（左）表示，看好2019年房市持續回溫，宣布徵才目標3000人，前立法院長王金平強調，房市興旺，拚經濟發大財。（盧金足攝）

「叫我第1名！」今年70歲的東森房屋台中7期大師加盟店協理蘇致華，服務熱忱大勝年輕人，即使房市下滑、投資客退散，將入行近40年經營的人脈，集中火力於豪宅、飯店、商辦、收租套房等高門檻、高單價投資型產品，去年成交僅6件，就打敗全台房仲，以1552萬元超高佣收業績拿下「房仲業績王」寶座！

東森房屋15日在台中好運來洲際宴展中心舉行「東森30擁抱幸福」全台TOP100仲介菁英表揚大會暨尾牙餐宴，席開超過百桌，齊聚超過千名仲介參與，前立法院長王金平等貴賓都出席盛會。

東森房屋董事長王應傑表示，看好2019年房市持續回溫，宣布徵才目標3000人，尤其國際肥咖條款上路、台商回流潮，持續催生企業回台投資，有助住宅房市、土地、工業用地、廠商辦等需求大增。

展望2019年，東森房屋今年主打落實履約保證制度，提供最專業、最安全的服務，強化區域聯賣制度，王應傑期許房仲把握住回籠看屋的自住客與海外資金回流需求，預計海內外目標拓展60店。

去年房市回溫，東森房屋加強VR智慧看屋、空拍土地技術與大量行銷工具、媒體曝光，更與僑馥建經合作，提供社區精準行情，去年整體委託量也較去年增2~3成，不少加盟店業績年成長1~2成，業績強強滾，

「銀」得事業第二春！70歲一般人認為是銀髮族，蘇致華比年輕人還厲害，不只擠進「千萬俱樂部傳奇」，還勇奪全台個人業績冠軍，他表示，靠得是對數字專業敏銳度、服務熱忱，幫客戶精算投資報酬率，研究土地法規、稅率等書籍，讓老客戶找他一賣再賣，更有同個物件從他手中翻倍賣。

不少企業老闆只指名蘇致華仲介銷售，成為房仲標竿，他強調「找客戶，不如養客戶」，是他經營40年獨到心法，對於每個客戶、每個物件，都鍥而不捨。

台北土地開發飽和，房價居高不下，台中市重大建設到位，捷運綠線試運轉，迎接軌道經濟大利多，北部建商紛插旗台中，連全台房仲交易量名列前茅的「東森房屋」尾牙大會都移師台中舉行。

(中時 )