南投》五育高中長照人才培訓 國中到大學「十年磨一劍」

五育高中打造長照人才鏈，醫療構及大學共同見證。（廖志晃攝）

友善列印
中時
五育高中打造長照人才鏈，醫療構及大學共同見證。（廖志晃攝）

五育高中率全國之先成立「照顧服務科」，2018年首屆畢業生成為全國第1批「長照正規軍」，進入南投醫院等機構任職，月薪達32K，同時在中臺科技大學進修；加上南投縣政府輔導的國中技藝班，形成「十年磨一劍」的長照產業人才鏈！

五育高中建構全國第1條長照產業人才鏈，15日由校長邱勝濱，邀集縣府教育處候用校長王伯廷、中臺科技大學、衛生福利部南投醫院、衛生福利部彰化醫院、埔里基督教醫院、彰化基督教醫院、竹山秀傳醫院、大里仁愛醫院、佳醫集團等長期照顧服務機構，見證「愛老產業」的新里程碑。

五育高中董事長黃添榮表示，發展任何產業首要之務就是人力資源是否到位，目前，台灣長照人力缺口達1萬3000人！而五育高中從教育角度思考，對長照產業貢獻的方法就是「十年磨一劍，造出一條長照人才鏈！」

王伯廷表示，縣府因應長照產業發展與人力需求，特別將長照課程納入家政職群，融入技職學習課程中，感謝五育高中提供課程及探索資源；目前南崗國中已開辦長照課程，埔里國中及中興國中將於下學期開辦長照課程。

邱勝濱表示，五育高中4年前開辦照顧服務科，畢業生已投入長照產業，表現優異獲肯定，希望培育模式能向下扎根國中技藝學程並連貫到大學，以十年磨一劍的精神，透過產學合作模式接軌，培養更多長照人才。

五育高中照顧服務科，目前3個年級共有200名學生就讀，去年第1屆畢業生，就有南投醫院等各家醫院與機構，開出月薪32K、超過大學畢業生起薪的水準，在校學生已有機構搶著「預訂」，且供不應求，未來遠景看好。

(中時 )

東森房屋70歲房仲王 贏年輕人創… 春節送暖 六輕400餘萬元春節禮金…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。