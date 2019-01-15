南投》五育高中長照人才培訓 國中到大學「十年磨一劍」

2019年01月15日 18:27 中時 廖志晃

五育高中打造長照人才鏈，醫療構及大學共同見證。（廖志晃攝）

五育高中率全國之先成立「照顧服務科」，2018年首屆畢業生成為全國第1批「長照正規軍」，進入南投醫院等機構任職，月薪達32K，同時在中臺科技大學進修；加上南投縣政府輔導的國中技藝班，形成「十年磨一劍」的長照產業人才鏈！

五育高中建構全國第1條長照產業人才鏈，15日由校長邱勝濱，邀集縣府教育處候用校長王伯廷、中臺科技大學、衛生福利部南投醫院、衛生福利部彰化醫院、埔里基督教醫院、彰化基督教醫院、竹山秀傳醫院、大里仁愛醫院、佳醫集團等長期照顧服務機構，見證「愛老產業」的新里程碑。

五育高中董事長黃添榮表示，發展任何產業首要之務就是人力資源是否到位，目前，台灣長照人力缺口達1萬3000人！而五育高中從教育角度思考，對長照產業貢獻的方法就是「十年磨一劍，造出一條長照人才鏈！」

王伯廷表示，縣府因應長照產業發展與人力需求，特別將長照課程納入家政職群，融入技職學習課程中，感謝五育高中提供課程及探索資源；目前南崗國中已開辦長照課程，埔里國中及中興國中將於下學期開辦長照課程。

邱勝濱表示，五育高中4年前開辦照顧服務科，畢業生已投入長照產業，表現優異獲肯定，希望培育模式能向下扎根國中技藝學程並連貫到大學，以十年磨一劍的精神，透過產學合作模式接軌，培養更多長照人才。

五育高中照顧服務科，目前3個年級共有200名學生就讀，去年第1屆畢業生，就有南投醫院等各家醫院與機構，開出月薪32K、超過大學畢業生起薪的水準，在校學生已有機構搶著「預訂」，且供不應求，未來遠景看好。

(中時 )